陸港觀盤｜出口旺內虛弱 房市下行衝擊大

俄烏戰爭持續，油價維持相對高位，美國通膨居高不下，美國聯準會升息壓力持續，壓抑市場投資信心。美國8月綜合PMI初值由7月47.7降至45，其中製造業PMI初值51.3，低於預期的51.8，低於7月52.2水準；服務業PMI初值44.1，低於預期值49.8，相比7月47.3亦下滑。歐元區8月綜合PMI產出初值由前值49.9降至49.2，製造業產出略回溫至46.5，服務業PMI初值降至50.2。

歐美經濟逐步受到戰爭、能源緊張影響而回落。美國通膨亦開始因經濟下行而有所回落。美國7月PCE指數年增率6.3％，低於前值6.8％，較上月下降0.1％。核心PCE指數年增4.6％，低於6月的4.8％。

大陸8月製造業PMI較7月上升0.4個百分點至49.4，但仍位於收縮區間；非製造業PMI下行1.2個百分點至52.6。8月開始，四川、重慶、浙江、安徽、江蘇等地因高溫乾旱天氣影響，電力供應緊張，陸續發佈有序用電的通知，要求部分工業企業有序用電、錯峰用電，優先保障居民正常用電，對生產端產生小幅影響。

目前大陸經濟以出口表現最好，6～7月出口數據皆維持高位。7月出口（以美元計價）年增18％，高於6月的17.9％，亦高於預期值的16.2％。從主要出口商品結構來看，機電產品（包括汽車、積體電路等）7月出口明顯增加，年增13.02％。

其中7月汽車出口數量年增長60.66％，較6月的33.44％明顯上升。從出口國家分布分析，美國需求在7月開始出現下滑，歐洲和東協需求強勁。7月大陸對東協出口年增33.49％，對歐盟出口年增23.16％。歐洲進口需求上升主因俄烏衝突爆發後，能源等大宗商品價格走升，本地企業生產成本快速上升，不利生產、競爭能力下降，導致對進口品需求上升。

大陸內需目前仍疲弱，7月社會消費品零售總額年增2.7％，增速比6月降低0.4個百分點。疫情對服務業的負面影響已接近30個月，可支配所得下滑影響較大。房地產行業下行對水泥、鋼鐵、建材、家電等多個子行業都產生較大衝擊。7月地產新房銷售仍差，地方政府需先解決爛尾樓、地產商資金偏緊狀況，新房需求才可能回溫。

8月24日大陸國常會表示，堅持發展是解決一切問題的基礎和關鍵。再度強調部署穩經濟接續政策，要求用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發展基礎。會中提到將增加人民幣（下同）3,000億政策性基建資本金工具和5,000億專項債結存限額。

之前6月29日國常會已經宣布3,000億元政策性基建資本金工具，僅用兩個月已全部投放完畢，投放速度算是超預期。本次會議再增加3,000億元，若經濟還無法穩住，後續應該會繼續加碼。資本金具有槓桿性，對實質經濟拉動的金額會比專項債金額來的大。

專項債方面，今年年初至今大陸累計發行新增專項債達3.5兆元，8月會議決定再多發5,000億元專項債，且該資金將在10月底前發行完畢。大陸中央持續投入國家投資，後續可先觀察地產恢復狀況。

文／群益中國金采平衡基金經理人楊書婷

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