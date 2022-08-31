巴菲特首次減持、股價暴跌 比亞迪回應了

31日早盤，大陸新能源汽車大廠比亞迪H股暴跌13％，A股股價也大跌逾11％，顯現出股神巴菲特日前賣股的衝擊效應，這是巴菲特多年來首次減持比亞迪，引發市場熱議。

澎湃新聞網報導，針對巴菲特減持一事，比亞迪投資者關係部門31日上午表示，正在了解此事，惟巴菲特出售股票是正常的市場行為，公司經營一切正常。

港交所網站30日顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，均價277.1016港幣，套現3.69億港幣，巴菲特仍持有2.18億股，占已發行的有投票權的比例降至19.92％。

報導稱，其實今年7月份已有巴菲特減持比亞迪的傳言，並引發了一輪比亞迪的股價大跌。7月12日，港交所資料顯示，港股比亞迪股份2.25億股於7月11日被轉讓給花旗銀行，占已發行股份的35.39％。市場人士從轉讓規模猜測，這些股份應該是來自巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司。

不過，此後伯克希爾哈撒韋並未進行過減持相關披露，分析人士當時認為，巴菲特減持比亞迪或只是虛驚一場。在此之前，巴菲特已持有比亞迪超過14年，按照277港幣的均價計算，此次出售獲利超過33倍。

2008年9月29日，伯克希爾哈撒韋以每股8港幣的價格，共斥資18億港幣在港股認購比亞迪2.25億股股票。此後，巴菲特一直持有比亞迪，還曾出席過比亞迪的新車發表會等活動，為比亞迪站台。

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