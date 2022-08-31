陸港觀盤｜中美審計協議有望為中概股解套

中美審計監管合作協議為美國掛牌中概股提出解套作法，中概股下市風險大大降低，有利估值回升。

中國證監會於8月26日與美國簽訂審計監管合作協議，推進跨境審計監管合作。中概股可以保留在美上市，這項協議建構了一個雙邊合作的機制框架，讓中美雙方的監管單位可以在審計檢查前先行溝通。

也就是說，若美國監管機關認為有調閱審計底稿文件的需求，需先透過中國監管部門溝通，在中方的參與下，才能對會計師事務所人員進行訪談。

這也是自2020年12月美國通過「外企問責法」之後，中美雙方在中概股問題方面所達成的最大進展。

外企問責法針對在美國上市的外企，若連續三年無法達到美國會計監督委員會（PCAOB）針對會計師事務所稽查規定的話，就會被禁止在美國交易。截至今年7月底為止，已有159家中概股先後被美國證交會列入預摘牌名單。

其實，美國證監會站在保護美國投資者的立場，針對在美國上市的陸企要求審計底稿，本來就是合情合理的做法。畢竟過去幾年曾經發生過數起中概股財報作假的醜聞，也讓外資對於陸企財報信心大打折扣。

因此中國官方也一直試圖修改各種配套措施及法規，希望強化海外上市公司的財報品質。不過審計工作底稿涉及的信息與機密性，也一直是中美的爭議焦點。如今，中美監管合作協議簽署後，將可望解決這項爭議。

這也是為何中國石油、中國石化、中國鋁業、中國人壽、上海石化等五家國企，先自行宣布將美國存託憑證（ADR）從紐交所退市的緣由。這代表中國官方理出一條界線，對於可能具備重要機密信息的國企，先自行退市，即可以免除遭美國要求稽查審計底稿的壓力。

但對於一般的民營企業，只要相關業務所涉及的資訊，不構成國家關鍵信息的話，則可以繼續在美國上市，並允許美國證監會依據雙方簽訂的合作協議，先行溝通後再稽查審計底稿。

這對已在美國上市的中概股來說相當有利，畢竟美股因為流動性佳，一直是互聯網企業、或是採取「同股不同權」、尚未獲利之新創企業的重要募資管道，堪稱是中國互聯網板塊近幾年得以蓬勃發展的活水來源。

另一方面，對眾多外資法人來說，中概股可以繼續在美國上市也極具正面意義。雖然中概股也可以返港上市，但陸港股的流動性還是比不上美股，如果僅能在陸港股掛牌，即使企業基本面不變，估值也會因為市場流動性較差而必須打上折扣。因為流動性差意味買賣價差也會擴大，投資法人必須付出較高的交易成本才能完成交易。

雖然目前僅是中美證券監管合作跨出的第一步，後續還要觀察落實到執行面後，是否會有各種磨合的不確定性，變數難免存在，但至少雙方朝向解套的目標已經明朗化，中概股下市風險大大降低，估值有望獲得回升。

文／瑞銀（盧森堡）中國精選股票（美元）基金產品經理 張婉珍

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