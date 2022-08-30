國有五大行 一天賺逾人民幣30億

大陸國有五大行30日已全數公布2022年最新業績。財報顯示，五大行上半年合計淨利潤達人民幣（下同）6,315億元，等於日賺逾30億元。展望下半年，各家銀行坦言國際市場動盪加劇，國內面臨「穩增長」的壓力，挑戰和壓力並存。



中國證券報報導，工商銀行仍位居五大行營收和淨利之首。其上半年營收達4,438億元，年增率4.1％；淨利潤1,726億元，年增率4.9％。截至6月末，不良率1.41％，比年初下降0.01個百分點。逾期貸款率比年初下降0.03個百分點。



工行行長廖林在記者會上表示，下半年的工作重點是加大逆周期信貸投放力度，包括加大對企業的信貸支援，做好重大基礎設施項目配套融資，支持製造業、科創、普惠等重點領域。



業績排名第二的是建行，上半年營收達4,360億元，年增率4.72％；淨利潤1,617億元，年增4.95％。建行財報指出，大陸金融業除了面臨國際金融市場波動加劇，國內來說，房地產風險仍在暴露，部分中小金融機構風險上升，監管合規要求持續增加。該航直言：「穩健經營的難度加大。」



農行業績排名第三，上半年營收達3,872億元，年增5.9％；淨利潤1,289億元，年增4.98％為五家之冠。對於下半年計畫，農行副行長張旭光在業績發表會上表示，將跟進政策要求，重點支持保障性住房、租賃住房、普通商品住房等民生項目。同時在風險防控方面，繼續提高房地產風險精準防控的能力，不搞一刀切，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。



中行上半年營收為3,136億元，年增率3.55％；淨利潤1,243億元，年增4.86％。中行上半年的不良貸款率1.34％，為五大行最低。對於下半年展望，中行表示將以「助力穩住經濟大盤」為重點，繼續加大信貸支持實體經濟，並加快數位化轉型進程。



交行上半年營收1,434億元，淨利潤440億元。對於未來業績表現，交行行長劉珺表示，會與GDP增速大體相匹配，預計全年貸款增幅約在11.8％左右。