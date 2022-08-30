中共二十大 10/16召開

決定中共下一屆領導班子的中共二十大會議即將召開。中共中央政治局30日開會，決定中共第十九屆中央委員會第七次全體會議於10月9日召開。中共中央政治局將向十九屆七中全會建議，中共第二十次全國代表大會於10月16日在北京召開。由於二十大涉及未來中共政局人事變化，備受各界關注。



新華社報導，中共中央政治局30日開會，研究十九屆七中全會和二十大籌備工作，中共總書記習近平主持會議。會議強調，二十大是「在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。」



上述會議提到四個「繼續」，預告二十大主題。二十大將繼續統籌推進「五位一體」（即經濟、政治、文化、社會、生態文明五大建設）整體布局、協調推進「四個全面」（即全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨）戰略布局。並且繼續紮實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進中共的建設新的偉大工程，繼續積極推動建構人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。



另外，二十大將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，目前大會各項籌備工作進展順利。



外媒報導，二十大召開前夕，大陸正面臨各項挑戰。在境內，官方堅持防疫「動態清零」方針，導致大陸GDP年增率大幅下滑，7月16歲至24歲青年失業率高達19.9％等問題。國際上，美中緊張關係持續升溫，西方國家也對大陸官方的動作愈來愈警覺。