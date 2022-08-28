天降甘霖！四川提前解除限電

四川28日天降甘霖，不僅擺脫近月來的高溫烘烤，供電緊張的局面終於出現緩解。大陸國家電網表示，四川28日水電發電能力較前段時間最低值回升約一成，因此提前一日恢復一般工商業用電。待後續水情好轉、水電穩定後，包含高載能耗行業的大工業用電也將恢復正常。

本為水力發電大省的四川今夏飽受高溫之苦，水電嚴重匱乏，不得不祭出長達半個月的限電。四川自8月15日起，要求省內所有工業企業停產放高溫假，原先實施六天至8月20日，但因旱象未解，限電令一路從20日延長到25日，之後又延至29日。

高度依賴川電的重慶也同遭波及，從8月14日至24日限電，24日到期後直接宣布無限期延長，截至28日晚間九點尚未看到取消限電的公告。

央視新聞報導，隨著四川盆地28日局部地區降雨，高溫天氣宣告解除，該省也恢復正常供電。報導指出，國家電網四川省電力公司公布，28日四川水電日發電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升了9.5％，自28日中午12點，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。

四川電力公司指出，前段時間持續高溫導致空調負荷激增，隨著氣溫降低明顯回落，28日的空調負荷比最高值減少1,200萬千瓦，下降約52％。以27日來說，四川省居民日用電量從最高的4.73億千瓦時降至3.4億千瓦時。四川供電問題有望在近期獲得解決。不過乾旱導致的水電量銳減還需要一段時間才能恢復正常，目前該省水電發電能力仍在較低水準，不能掉以輕心。

由於四川是大陸汽車、化工、太陽能、電子、半導體的製造重鎮，長達半個月的限電令也對供應鏈造成衝擊。以汽車業為例，四川和重慶承擔大陸8％～10％的汽車生產及零組件供應，對產業供應鏈影響巨大。而在重慶擁有生產基地的大陸車廠長安汽車首當其衝，26日公告受限電影響，8月產銷目標預計減量約10萬輛。

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