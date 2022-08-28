陸衝刺氫能產業 券商：今年是爆發元年

大陸官方為了達成雙碳目標，2022年以來，包括上海等地紛紛推出支持清潔能源—氫能的產業政策。券商認為，2022年將是氫能及燃料電池產業的爆發元年，十四五期間各地推出政策與產業的本土專利研發速度，以及商用車市場銷量都進入加速期。

氫能產業鏈主要分為製氫、儲運、加氫站、氫燃料電池應用等多個環節，與鋰電池產業鏈相比，氫能產業鏈更長，複雜程度更高。

上海證券報報導，早在3月下旬，大陸國家發改委公布氫能產業發展中長期規劃（2021年至2035年），明確提出支持氫能全產業鏈發展，這也是大陸首個氫能產業中長期規劃。為落實上述規劃，發改委高技術司等部門6月召開座談會，研究推進氫能在交通、電力等領域示範應用，多地和多家企業與會。

近期，大陸各地持續推出氫能相關政策。遼寧5日印發氫能產業發展規劃（2021年至2025年）指出，到2025年，該省氫能產業達到產值人民幣（下同）600億元。上海26日印發「若干政策」指出，要幫助臨港新片區成為上海建設國際一流的氫能產業創新高地的新引擎和增長極（Growth Pole）。

華爾街見聞報導，申萬宏源指出，各地方政府紛紛響應號召，發展氫能熱情高漲，合理規劃五年產業發展目標，燃料電池汽車正處於商業導入期，政府扶持將帶動氫能產業鏈發展。光大證券則認為，大陸政府對發展氫能持積極態度，相關政策密集推出，氫能產業鏈有望迎來高速發展期。

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