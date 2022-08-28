陸穩經濟大盤 緊抓大省績效

為確保穩經濟政策上行下效，大陸國務院近日指派多部委一把手率領工作組，分別前往山東、湖北、湖南、河南等省市督察，以此壓實地方政府責任，務求對穩住經濟大盤做出更多貢獻。

大陸今年受到國內疫情頻發、上海封城、俄烏戰爭等內外衝擊下，上半年GDP年增率僅剩2.5％，第二季GDP年增率更只有0.4％，透露宏觀經濟失速下滑風險加劇。

大陸國務院總理李克強在5月底大動作召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，不僅要求中央和地方必須儘速公布穩經濟政策，多達十萬人與會規模更是歷年罕見。隨著政策先後在5月底公布，中央開始前往各地驗收政策落實成果。

新華社報導，8月24日召開的國務院常務會議提出，將即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，並由各部委官員帶隊前往若干經濟大省聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實。

報導指出，由中國人民銀行行長易綱率領的國務院穩住經濟大盤督導和服務組，27日在河南鄭州進行聯合辦公，並根據基礎設施、重點工程、民生保障等專案建設，在現場進行協調和服務。

易綱表示，工作組將進一步完善長效協調工作機制，繼續在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持。同時要求河南加強項目儲備，並強化施工能力、原材料供應等保障，確保專案順利開工建設。

除了河南，近兩日還有大陸水利部部長李國英、交通運輸部部長李小鵬、生態環境部部長黃潤秋分別前往湖南、湖北和山東。

一財網報導，李克強8月中旬曾召開經濟大省政府主要負責人座談會，當時他表示，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等六個經濟大省經濟總量占大陸全國的45％，是國家經濟發展的「頂梁柱」，要求這些經濟大省要勇挑大梁，落實好穩經濟一攬子政策，發揮穩經濟關鍵支撐作用。市場認為，這些省份都是接下來工作組的督察重點。

中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院曾聖鈞分析，穩經濟同時也要穩財源，中央將要求經濟大省要多措並舉完成中央財政淨上繳任務，以支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」。此外，經濟大省也要想辦法活化專項債債務限額空間，用好政策性開發性金融工具，擴大有效投資並帶動消費。

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