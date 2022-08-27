陸確診數剛回落 北京、上海再現疫情

大陸26日共新增1,356例本土病例，西藏占最多，其次是海南、新疆、四川等地。但27日再有多地爆出出現零星確診個案，包括北京、河北石家庄和上海寶山區等地。

大陸衛健委公布，26日增加病例250例和無症狀感染1,106例，多地收緊防控，其中，山西永濟全市靜默管理三天，遼寧本溪要求居民非必要不離境，全市公共交通工具停運，湖北武漢部分區域臨時管控。

北京宣布，27日0時至15時，北京新增3例本土新冠肺炎病毒感染者。北京市政府新聞發言人徐和建指出，7天內有1例及以上本土新冠肺炎感染者所在縣市區旗旅居史人員嚴格進返京，機場、車站等交通樞紐、賓館民宿單位等要加強排查管控，發現風險人員要及時向所在社區村等相關部門報告，並配合落實管控措施。

河北石家庄市疫情防控總指揮部辦公室公布通告，25日以來，橋西區檢出多名陽性感染者，自27日15時暫時至8月28日24時，石家莊長安區、裕華區、新華區、高新區和循環化工園區倡導所有人員非必要不出小區，因購買生活物資或就醫確需外出的，「一戶一卡」，憑卡出入。

上海寶山區27日午間也在實施隔離管控的密接人員中發現一例核酸檢測異常，根據疫情防控有關規定，對其所居住地落實臨時性管控措施，相關人員即刻召回，暫停非必要流動，對人員和環境進行篩查。

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