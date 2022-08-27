大陸商場洗牌 外資百貨首當其衝

近年新冠疫情衝擊實體消費，空置率飆高、來客少使大陸商場面臨洗牌潮，首當其衝瀕臨淘汰邊緣的是外資百貨，許多民族衝突、水土不服因素使這波疫情成為加速外資百貨虧損、撤出中國的催化劑。

綜合媒體報導，2017年就因「薩德事件」成為中國消費者首要抵制目標之一的樂天百貨就在日前決定撤出中國，韓國樂天集團在18日公告，董事會7月通過出售中國成都樂天百貨的決議，將關閉樂天在中國最後一家百貨門市。市場消息表示，樂天正在設法出售股權。

樂天百貨在2008年就進軍中國市場，在諸多大城市設立據點，並在2012年於上海成立中國總部，但2017年樂天集團與韓國國防部簽署協議，提供其土地部署薩德導彈系統後，樂天成為中國消費者抵制目標，樂天百貨頓時人去樓空。筆者在2017年初、2018年初均造訪過北京樂天瑪特崇文門市，一次排隊等候結帳十多分鐘，一次整間商場顧客數恐不到10人。

2017年後，樂天設法出招挽救頹勢，但國族情緒難解，加上近年新冠疫情，加速各地中國樂天瑪特關店潮，最後僅剩一間成都門市苦苦支撐，樂天集團也在2022年3月時決定解散中國總部，將資源轉移到東南亞。

樂天百貨的撤出是民族情緒為主、疫情為輔的影響，但老牌港資新世界百貨當前在中國的經營困境就是受到轉型不力與疫情的雙重夾擊。新世界百貨在1993年在香港成立後，馬上瞄準中國大陸市場，隔年在武漢開出首家門市，引領大陸百貨全盛時期。

但在其他競爭對手主打供應鏈強化、甚至「新零售」等模式時，新世界百貨水土不服、孤立無援的困境凸顯而出，近年業績不斷下滑、門市陸續關閉，營收逐年萎縮。

在2021下半年，新世界百貨終於達到期間利潤4,100.2萬港幣，從2020年同期的虧損2.04億港幣困境中轉盈。但好景不常，2022年大陸疫情風暴再起，重挫新世界復甦之路，日前新世界百貨公告，2022上半年虧損規模預估較2021年同期擴大110.5％，從2.29億港幣擴大至4.83億港幣，經營壓力進一步加大。

2022年來新世界百貨仍不斷關閉門市，指標老牌門市新世界百貨成都店也在3月正式停止營業。目前新世界百貨持續調整型態、改造升級，進行在大陸市場的最後一搏，但疫情等大環境考驗還給其多少時間，值得市場關注。