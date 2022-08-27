上海購物商城疫後悲歌 空置率飆破30％

疫情之下，實體商店首遭衝擊，其中面積廣、管銷成本沉重的購物商場成為最大苦主，除了餐飲、零售不堪負荷紛紛退租，部分包含辦公大樓的購物中心更是遭逢雙重打擊。以上海浦東陸家嘴的正大廣場來說，空置率已飆升至34％，遠超5％的警戒線。

中新網報導，上海上半年遭遇封城，重創當地實體零售業。根據地產調研機構克而瑞資管的最新調查，受疫情影響，上海商業平均空置率不斷走高，今年第二季受封城影響，空置率上升到7％，超過警戒線2個百分點，也中斷了自去年以來的恢復進程。

克而瑞資管認為，5％為城市購物中心平均空置率的警戒線，高於這個標準將讓購物中心整體經營受到影響，同時5％也是商管企業運營的首要標準之一。

調查還針對上海內環、中環、外環以及遠郊20多個涵蓋大型商業、半開放式街區商業、地鐵商業及區域型社區商業等專案，從「鋪位空置率」來看，重點項目平均空置率更高達9％，顯著高於北京、廣州、深圳，同時比杭州和武漢等熱點城市還要高。

其中空置率最高的，就屬上海浦東陸家嘴的浦東正大廣場，空置率來到34％。調查發現，以商場5樓為例，49家店鋪中共有15家關閉，誰也沒想到這家在上海超過20年的老牌商業中心，即便封城結束，至今經營情況依舊苟延殘喘。排名第二的則是位於黃浦區南京東路的世茂廣場，恢復程度也不理想，整體空置率達到22.4％。報告調研的20家大型商業中心，有7家空置率超10％。

空置率最低的華潤萬象城位於七寶外環線，空置率僅有0.6％。其他空置率低於3％也都位於上海近郊。

郊區和市區的購物中心之所以恢復情況出現較大差異，報告指出，主要是郊區受疫情影響相對較輕，再加上商業資源密度較低，疫情後人流、客流得以快速恢復。反觀市區購物中心，因為核心商圈白領收入降低以及生活習慣的改變，外出購物、就餐次數減少，整體消費明顯降級。再加上市區商務旅客大量減少，導致空置率大幅增加。

值得注意的是，調查發現，即便正值7、8月暑假期間，但不少購物中心並未出現「報復性消費」，原為消費主力的餐飲業營業額也僅恢復到去年同期的八成左右。隨著暑期旺季結束，預估預計未來兩個月購物中心仍可能出現一波閉店潮，或導致空置率進一步上升。