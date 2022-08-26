中美正式簽署審計監管合作協定

中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部於8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，將於近期啟動相關合作。

華爾街見聞報導，合作協定依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

合作協定的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。

依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業品質，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

華爾街日報26日報導，北京政府正研究允許美國會計監管機構到香港調查在美上市中資公司的審計紀錄。

消息指出，中國證監會正安排讓中概股及其核數公司，將審計底稿及其他相關資料從大陸轉移到香港。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）隨後將派員到香港對相關資料進行現場審查。

消息人士稱，中證監近期已將相關計劃通知部分會計師事務所，最快將於下月實行。一旦美方確定此方案可滿足全面調查審計底稿要求，雙方將會達成最終協議。

中美簽署審計監管合作協定 刺激中概股急漲

中國證券監督管理委員會、中國財政部26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，將於近期啟動相關合作。中國證監會有關負責人表示，若後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

消息刺激中概股美股盤前持續拉升，拼多多漲近7％，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲4％，富途控股漲約6％，蔚來汽車漲約4％，京東漲超3％。

根據中國證監會官網，有關負責人26日表示，合作協議包括以下重點內容：一是確立對等原則。協議條款對雙方具有同等約束力。中美雙方均可依據法定職責，對另一方轄區內相關事務所開展檢查和調查，被請求方應在法律允許範圍內盡力提供充分協助。

二是明確合作範圍。合作協議範圍包括協助對方開展對相關事務所的檢查和調查。其中，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在大陸的香港事務所。

三是明確協作方式。雙方將提前就檢查和調查活動計劃進行溝通協調，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

針對是否意味中概股自美退市的風險已解除，該負責人表示，中美審計監管合作協議的簽署標誌著雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出了關鍵一步，符合市場的期盼和預期。

下一步雙方將根據合作協議對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

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