預期高溫29日解除 四川限電再延4天

高溫旱象不解，令仰賴水力發電的四川、重慶飽受電荒之苦，衝擊當地汽車、電子等產業生產。在重慶24日宣布無限期延長限電後，四川則傳出25日到期的限電令再延長至29日。好消息是，大陸中央氣象台25日下午宣布，預計29日起四川高溫天氣解除，屆時限電情況可望緩解。

綜合陸媒報導，當前大陸四川和重慶苦旱久矣，在水電匱乏下，四川自8月15日起，對省內所有工業企業實施生產全停，放高溫假，原先實施六天至8月20日，之後因旱象未解延長至25日，25日到期後又傳出限電令再延至8月29日。依賴川電的重慶則是8月14日至24日限電，24日到期後索性宣布無限期延長。

不過，如今旱象出現轉機。大陸中央氣象台25日表示，預計8月29日起，四川盆地高溫天氣解除，31日起大陸南方大部高溫消退，高溫過程基本結束。

市場人士表示，若月底旱象可解，四川和重慶本次限電時間長達半個月，由於當地是大陸汽車、化工、太陽能、電子、半導體的製造重鎮，停產將對供應鏈必然造成衝擊。

以汽車業為例，四川和重慶承擔大陸8％～10％的汽車生產及零組件供應，對產業供應鏈影響巨大。摩根士丹利調研指出，若限電停產在8月25日完結，復工後各車企的零件存貨及工時調動還可以設法拚回進度，但若持續限電停產，影響將難以預計。

由於接下來是大陸「金九銀十」的傳統旺季，每年車企都會擴大產量衝刺業績。但在限電停產持續下，產量下降及接踵而至的補庫存行動，將對9月份汽車銷售造成打擊。

另外，當前大陸汽車業雖自晶片荒及年初上海封城的影響逐步恢復，但部分壓鑄組件及晶片的供應依然緊張，不利車企一些旗艦型車款的生產，限電限產延長則令情況更加惡化。