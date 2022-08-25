邊境再鬆綁 陸8/31起出入境免PCR證明

大陸出入境規定要求傳來放寬的新消息。中國海關總署25日晚間宣布，8月31日零時起，取消對出入境人員核酸檢測（PCR）訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。此舉顯示，大陸政府啟動逐步有序放寬國門的限制，消息也引發台商圈熱議。

綜合陸媒報導，中國海關總署表示，根據口岸疫情防控形勢，屆時將啟用第九版的「健康申明卡」，各個互聯網申報管道同步啟用新版申報功能。

除取消上述申報要求，新一版的「申明卡」對以往出入境人員容易產生疑問的項目，進行調整，便於理解和旅客填寫。此外，官方增加了線上確定「採樣知情同意書」的功能，便利旅客簡化現場檢疫流程。

報導稱，按規定，旅客在進出大陸國境前，必須在班機起飛前48小時內，接受兩次核酸檢測，疫情期間，這項規定被許多往來兩岸的台商視為一大困擾。因此，「取消對出入境人員核酸檢測訊息的申報要求」發布後，隨即引發熱議，被解讀為「入出境起飛前不須再做核酸檢測」。不過，仍需待各地、各機場接獲具體通知及發布具體措施再做確認。

目前旅客出入境大陸填寫健康申報的方式主要有兩種，其一是電子申報，入境旅客可在報到時、登機前、落地後等時段，透過掃描或下載「中國海關旅客指尖服務」微信小程序和APP，進行線上健康申報，填報完將產生申報碼，並依此入境。另一種是紙質申報，旅客可在機上或旅檢通道，領取紙質健康申明卡填報。

稍早前，時隔兩年後，大陸方面放寬了對外國留學生等人士的入境限制。大陸駐美國大使館23日公告，24日凌晨起，持有效學習居留許可的外國留學生，以及持有效APEC商務旅行卡人員，無需重新辦理赴大陸簽證，即可持上述證件入境。而大陸駐日本、印度、馬來西亞與新加坡等地大使館，也發布類似公告。