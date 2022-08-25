中遠海運入股漢堡碼頭 恐遭德否決

中國海外收購布局再踢鐵板，據傳德國政府為避免增加對中國依賴，將否決中國國企中遠海運入股德國最大港漢堡港（Hamburg）貨櫃碼頭交易，這項去年9月公布的併購案恐破局。

綜合外媒報導，德國漢堡港口與物流公司（HHLA）去年9月宣布，中遠海運將收購Tollerort貨櫃碼頭35％的股權。由於經漢堡港運送的貨櫃約有三分之一來自或即將運往中國，漢堡港對中資入股表示歡迎，認為可確保未來的就業及營運。

然而，德國政府對中遠海運入股漢堡港存有疑慮。以德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）為首的官員擔憂，中遠海運入股將使德國增加對中國依賴，且不願將德國的碼頭等基建落入中國手中，有意否決這筆交易。

中遠海運曾表示，漢堡港地理位置優越，後方集散設施豐富，是歐洲至中國最重要的貿易樞紐之一。在此交易披露前，截至2021年上半年，中遠海運港口在全球36個港口經營管理泊位357個，包括210個貨櫃泊位，合計年運送量為1.18億標準箱。

中遠海運收購漢堡港破局並非近期中企海外併購失敗首例，英國政府17日也以國家安全為由，中止香港超橙控股全面收購英國軟體開發公司Pulsic一案。

英國商務部長關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，Pulsic的智財權和軟體可用於建立國防技術能力，並支援建立先進的積體電路，進而應用於民間和軍方的供應鏈，決定終止該收購案。

受到新冠疫情、中美科技戰和國際複雜局勢影響，中企對西方國家的收購舉步維艱。安永「2022年第一季中國海外投資概覽」報告顯示，2022年第一季，中企宣布的海外併購總額為58.5億美元，年減65％，規模創下歷史單季最低。

進入第二季後，安永報告指出，儘管第二季的併購金額較去年同期和今年第一季增長，但全球市場前景高度不確定，增長恐難持續。分地區來看，亞洲成為最受中企歡迎的海外併購目的地，在前十大投資目的地占半數。