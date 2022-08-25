人行阻貶 銀行買美元遭關切

美元走強、大陸經濟疲軟，人民幣兌美元近期快速貶值，大陸政府終於出手阻貶。消息指出，大陸外匯監管機構近日致電多家銀行，警告不要大量買入美元、拋售人民幣。分析認為，這是官方對近期人民幣疲軟感到不安的跡象。

25日上午，離岸人民幣曾觸及兩年低點6.8858元。之後反彈，最高回升至6.8467元。20：14，離岸價報6.8616元。

在岸人民幣當天最高回升至6.8420元，下午4點30分收報6.8503元，較上日升151個基本點（bp）或0.22％。20：14，在岸價報6.8522元。25日中間價報6.8536元，較上日跌148bp。在岸價與離岸價在8月皆貶值約1.8％；2022年至今，皆貶約8％。

路透引述銀行界消息人士說法，過度購買美元，將引來中國人民銀行的關切電話。

大陸國家外匯管理局對此回應，在市場供需穩定的8月，沒有看到機構無理大量購買外匯。外管局表示，在美元近期快速上漲後，與其他非美元貨幣相比，人民幣表現相對穩健，而大陸強勁的貿易順差及利用外資，繼續在穩定跨境流動方面發揮基礎性作用。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示，監管機構的動作顯示人民幣貶值預期開始升溫。當局可能希望在引導人民幣有序走弱之前，穩定市場預期。

香港信報也報導說，交易員發現中間價明顯強於市場預期，並相信這是監管層有意釋放維穩訊號，不希望在美元指數強勢帶動下，人民幣過快貶值。

另有交易員認為，最近兩周，在岸價累計貶值接近1.8％，在主要非美貨幣中表現仍相對較強，中國監管層料更為在意貶值速度和節奏，避免在經濟復甦預期偏弱之際，與跨境資金流動疊加形成負反饋，而非有意引導貶值以促進出口。

分析人士則指出，人民幣在今後一段時間將繼續走弱。法國外貿銀行分析師說，由於美國和中國的利率差，美元兌人民幣匯率今年將達到6.95。豐銀行分析師預測人民幣兌美元匯率將達到6.9。美國銀行和加拿大皇家銀行則預計到2023年，人民幣兌美元匯率將達到7。

中國興業研究指出，在大陸降息未結束、去庫存壓力未出清之前，人民幣仍將維持弱勢。中金公司則認為，當前的內外環境使得人民幣重複上半年貶值行情的可能性較低，雙向波動或依舊為人民幣對美元匯價的主基調。