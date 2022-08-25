李克強釋利多 煤炭發電股漲

連日高溫乾旱，近期四川限電引爆大陸電荒問題。大陸國務院總理李克強24日公布19項接續政策，主要有支持發電企業、房地產及平台經濟等措施，高層表態力挺下的大陸A股煤炭和發電類股，25日表現氣勢如虹，包括兗礦能源、中晟高科、德龍匯能等個股均拉漲停。



針對下半年大陸經濟形勢與當前限電問題，李克強表示，支持中央發電企業等發行人民幣（下同）2,000億元能源保供特別債。



高層支持的利多帶動下，25日大陸A股煤炭、石油、燃氣、電力等類股集體拉漲。煤炭股方面，兗礦能源漲停，山西焦煤大漲8.45％；石油股方面，中晟高科漲停，中曼石油漲近8％；燃氣股方面，德龍匯能、東方環宇漲停；電力股方面，郴電國際漲5.63％。其中兗礦能源、陝西煤業等個股，25日盤中再創新高；德龍匯能已連五個交易日漲停，國新能源盤中一度漲停，盤中斬獲三連板。



報導稱，大陸國家能源局官員近日表示，受到近期極端高溫影響，統調最高負荷8月2～5日連續四天創新高。截至目前有21個省級電網負荷，創下歷史新高，除東北地區外，華東、華北、華中等五個區域電網，均創新高。



首創證券指出，持續的高溫天氣席捲全球，大陸多地連續多日最高氣溫超過攝氏40度。作為水電資源最豐富的四川，受歷史同期最高溫、最少降雨量影響，水位大幅下降，並引發水電發電供應嚴重不足。煤炭作為相對穩定的能源，在能源供給結構中的「壓艙石」地位不可動搖。