陸港觀盤｜陸動力電池產業鏈 穩居龍頭

受到4月疫情封城以及海外美國股市大跌的影響，上半年中國股市跌幅與波動相當大。但是，股市最壞的情形應該已然過去，隨著疫情趨緩再加上中國政府穩增長相關政策陸續出台，中國股市5月率先各國股市強力反彈並持續走多兩個月的期間。近期則受到爛尾樓事件影響以及股市本身短期漲多等因素，中國股市走勢有所回檔。8月20日中國人民銀行宣布1和5年期貸款市場報價利率分別降息5和15bps，對於中國股市是近期另一利多。

爛尾樓事件主因是業主透過停止繳交房貸，來倒逼中國政府督促地產商好好把房子蓋完不要爛尾，並非是業主沒能力繳交貸款。以金額來看，停止繳交的房貸占銀行總貸款低於0.9％，也並不會導致系統性風險發生。最近7月28日中共中央政治局會議也指示地方政府要負擔責任，確保房子可以正常交付。

我們也觀察到，8月5日河南鄭州設立100億元人民幣的房地產紓困基金，是爛尾樓業主斷供事件以來首個紓困基金，其他地方政府如洛陽、駐馬店、四川遂寧、山東濟南等地也推出「保交樓」等相關措施。因此，爛尾樓事件對於中國股市的影響已經大幅降低。不過在投資選擇上，還是建議要避開還在調整的舊經濟相關類股，應布局具成長潛力的新經濟類股。

現在歐洲熱浪、加州森林大火等極端氣候所造成的災難頻繁出現。各國政府積極推動減碳相關政策，也帶動全球電動車需求成長。根據券商報告估計，全球電動車需求未來3年將以30％增速成長，其中我們也可以觀察到全球每10輛電動車就有6輛賣到中國，代表中國市場電動車需求是全球最大。

另外，近期除了中國對電動車消費進行補貼政策以外，美國民主黨議員提出「通膨降低法案」，並針對電動車稅收減免達7,500美元、二手電動車稅收減免4,000美元，有望進一步推升特斯拉與美國通用等車廠的電動車銷量。

通常當電動車產業剛起步且滲透率小於10％時，政策對電動車銷量的刺激最為顯著，但是長遠來看，電動車內生需求增長是產業持續發展的終極力量。隨著動力電池製造成本下降、航行里程上升、安全性、充電速度，配套設施（充電樁、5G網路）完善，智慧化的新體驗，車企不斷推出熱銷電動車型，將是中國電動車需求持續成長的因素。

動力電池佔整車成本將近三分之一，是電動車最關鍵的部分。因此動力電池效能提升，成本下降，將決定未來電動車的發展。目前中國擁有全球最為完善的動力電池產業鏈，並在動力電池製造（像是寧德時代）、鋰礦開採（天齊鋰業）、隔膜（恩捷股份）和電解液（天賜材料）等領域做到全球龍頭的地位，未來中國動力電池產業有望掌握全球電動車的定價權。

由於強勁的需求會反應到企業的獲利，2022第一季中國電動車產業獲利增速強勁，平均增長304％，遠超過中國A股（不含金融與石油）平均3.3％的獲利增長。在全球經濟放緩的時刻，企業獲利成長變更顯得難能可貴。

文／群益深中小ETF經理人張菁惠

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