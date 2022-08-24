大陸電信三雄 雲業務成長力驚人

中國移動、中國電信、中國聯通三大大陸的國有電信運營商，正在雲服務市場快速攻城掠地。根據三大電信商的2022年半年報，其雲業務營收年增率均破100％，增長驚人，成為拉抬業績的金雞母。

界面新聞報導，根據財報顯示，中國電信天翼雲2022年上半年收入達人民幣（下同）281億元，年增100.8％；中國移動移動雲收入234億元，年增103.6％；中國聯通聯通雲收入187億元，年增143.2％。

其中，天翼雲與聯通雲上半年的收入已分別超過2021年兩家公司全年的雲業務收入。2021年，天翼雲雲業務收入為279億元，而聯通雲這一數字為163億元。至於中移動的移動雲，去年雲業務收入為242億元，與今年上半年的234億元接近。三大運營商都將雲業務或者相關產業的數位化視為增長引擎。

報導指出，中國移動董事長楊傑日前在業績發表會上表示，央企國企上雲的需求爆發，對移動雲是難得機遇。截至6月底，中國移動簽約雲大單超3,500個，拉動收入超130億元，央企國企上雲項目已超1,100個。中國電信董事長柯瑞文也提到，以雲為核心的雲網融合是該公司的戰略基石，最近幾年獲得了良好回報，收入連續多年翻倍增長。

不過三大電信商在雲業務也有不小的挑戰。報導指出，一直以來，大陸公有雲IaaS市場以及IaaS＋PaaS市場格局相對穩定，市場調研機構IDC於5月調查顯示，2022年上半年，前五名的市場份額分別為37.8％（阿里雲）、11.4％（華為雲）、10.9％（騰訊雲）、10.3％（中國電信天翼雲）、6.4％（AWS）。

從上述數據看，三大運營商在整個公有雲市場的占比相對較小，天翼雲的市占率不足阿里雲的三分之一，中國移動與中國聯通甚至還擠不進前五名之中。報導引述專家表示，這表明投入雲業務較晚的國有電信商仍需在技術實力上證明自己。