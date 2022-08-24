美對中出口管制清單 再增七家

美國商務部於當地時間23日公布，為鞏固美國國家安全和外交政策，再將七家與航空和航天相關的中國實體，列入出口管制清單。至此，累計已有約600家中企和實體遭美國列入該清單，其中，美國總統拜登執政以來共新增超過110家。

美國之音引述美國商務部的工業與安全局（BIS）聲明指出，本次遭列入的七家實體，包括中國航天科技集團旗下兩家研究所、中國空間技術研究院兩家研究所、中國電子科技集團的兩家研究所，以及珠海歐比特控制工程公司。

美國商務部指出，相關實體因「獲取和試圖獲取美國原產物品以支持中國的軍事現代化」而被列入清單，向其提供美國原料或服務的供應商，在付運任何貨物之前，皆需獲得許可證。此前，華為、中芯國際、中海油和海康威視等大陸電子科技、軍工和航太領域的多家先進企業，皆已相繼被加入這項貿易黑名單。

主管BIS的美國商務部副部長Alan Estevez表示，支持太空和航空航天活動的美國技術，不應被用於支持中國的軍事現代化，應警惕中國的軍民融合計畫，並在必要時採取有力行動保護美國敏感技術。

德國之聲報導，本次被列入黑名單的中國航天科技集團和中國電科位列中國十大軍工企業，且十大軍工集團是由中國國務院出資並直接管理，負責國防建設重大項目的生產經營職能及國防科研生產。

其中，中國航天科技集團主要從事運載火箭、衛星等宇航產品和戰略、戰術導彈武器系統業務。中國電科則為軍民融合集團企業，從事軍民兩用大型電子資訊系統的工程建設，包含通訊與電子設備等。

中國商務部曾多次批評，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅。不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙。