重慶再限電 截止期「另行通知」

高溫旱象不解，仰賴水力發電的重慶，緊跟四川腳步延長工業企業限電令。重慶在24日首波限電令結束前，再度發出通知延長限電，並稱結束時間需根據高溫天氣和用電負荷情況「另行通知」，為當地企業恢復生產帶來高度不確定，恐進一步衝擊重慶的PC供應鏈。

四川因高溫久旱，原本充沛的水電面臨枯竭。為保民生用電，15日四川對工業企業發出限電令，衝擊當地化工、汽車、筆電、半導體、太陽能等生產，影響波及重慶和長江中下游省市，其中重慶14日起，對工業企業限電至24日24時。

四川首波限電令原本僅到20日24時，但由於電力供需緊張形勢進一步加劇，當天晚上當地政府緊急宣布，限電再延長5天至25日24時。值得注意的是，24日，四川達州渠縣最高氣溫達43.9度。

四川繼續缺電，重慶也無法倖免。24日傍晚，重慶發通知指出，根據近期氣象，重慶連續晴天高溫天氣仍將持續，電力供應形勢依然嚴峻，為確保電力供應安全有序，守好民生用電底線，堅決不發生拉閘限電，決定從24日24時起繼續實施工業企業「讓電於民」，結束時間根據高溫天氣和用電負荷變化情況及時進行調整並另行通知。

當地台商對本報指出，重慶持續延長限電，但未通知延長到何時，意思就是「且戰且走」，看天氣何時降雨，才能決定水電何時恢復。目前四川或許明後天會降雨，重慶則要等到周末，但旱象嚴重，水電要恢復到可以運轉，僅下一兩場雨不夠，得持續下才行。

台商憂心，四川25日第二波限電到期後，恐怕也會比照重慶宣布延長限電，且不另外通知截止時間。

應對這波旱情，大陸國務院總理李克強24日在國務院常務會議上決定，支援中央發電企業等發行人民幣（下同）2,000億元債券，再發放100億元農資補貼，重點支持中期稻作抗旱。

大陸國家能源局24日表示，全力緩解川渝地區電力供應緊張局面。堅決有力落實有序用電方案，守住川渝地區民生用電和電網安全底線。堅持「全國一盤棋」，密切跟蹤電力負荷變化趨勢，加強電網運行監控，充分發揮大電網資源配置作用，加大力度組織跨區跨省餘缺互濟，確保大電網安全運行，提升電力供應保障能力。