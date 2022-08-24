陸港觀盤｜陸穩經濟頻出招 有利市場信心

為維穩大陸經濟，中國人民銀行22日再次宣布調降兩項基準利率，包括將一年期貸款市場報價利率（LPR）從現行的3.7％降至3.65％，此利率是銀行提供給企業和家庭的最優惠利率的基準；而作為抵押貸款基準的五年期報價利率，則是從4.45％降至4.3％，降幅大於預期，顯示政策進一步發力穩地產的立場。

反觀美國，為抑制居高不下的通膨壓力，美國聯準會迄7月份為止已經升息75個基本點。但即使如此，聯準會仍舊表示抑制通膨仍會是當務之急，顯示聯準會還會繼續升息以對抗維持在高檔的通膨。只是從美國的經濟數據來看，製造業和服務業活動都處於下行軌道，經濟放緩似乎是不可避免的事實。

在歐美接力升息下，外界關切這是否會抵銷大陸寬鬆貨幣政策的效益。其實大陸和美國目前處在不同的宏觀週期，大陸經濟的宏觀環境正在改善。例如6月以來，大陸的工業和零售數據持續反彈，其中基礎建設投資的年增率超過10％，對經濟的貢獻尤為明顯。從經濟的前瞻指標來看，寬鬆的財政帶動社融脈衝進一步上行，為經濟復甦奠定基礎。

然不能否認的，大陸的復甦之路確實也存在一些阻力。例如近期出口的反彈，主要是來自於大陸境內供給側的釋放，然全球需求的放緩，是否會給出口帶來壓力，值得留意。此外，房地產下行壓力還未解除，近期許多城市調降房貸基準利率，此舉能否有助房地產走出困境，也有待觀察。面對這些壓力，下半年確實需要穩增長政策進一步的發力。

大陸雖然也有物價走高的問題，但目前全球工業品指數的回檔，可望帶動大陸PPI指數跟著下行；雖然食品價格主要受豬肉價格影響而走高，但我們認為大陸境內整體通膨水準仍在可控的範圍內。

既然通膨問題不若歐美國家般嚴重，所以大陸可以有較大餘裕放在刺激經濟增長、達到GDP的目標上，因此如何刺激消費就顯得特別重要。可以看到，大陸國務院總理李克強在19日國務院常務會議上，就表示將推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施，將針對特定實體經濟擴大財政和貨幣政策的支持力度，保持經濟運行在合理區間。

會議還決定將新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，繼續予以免徵車船稅、消費稅、路權、牌照等支持；此外還要發揮貸款市場報價利率指導作用，支持信貸有效需求回升。而我們認為，大陸經濟復甦的力道，就將取決於信貸復甦的力道。如今在政策的支撐下，大陸經濟後續的復甦力度是值得期待的。

所以若從資產類別的角度來看，大陸可說是比較具有政策面的支撐。當前大陸經濟還是處在復甦的階段，只要政策面有望繼續寬鬆，宏觀環境對股市就較為有利。此外，A股在估值層面具有吸引力，只要基本面持續好轉，那麼股票相對還是可望有表現的空間。

文／瑞銀（盧森堡）中國精選股票（美元）基金產品經理 張婉珍

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