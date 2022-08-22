振房市 人行下調8月LPR

中國人民銀行22日不對稱下調8月份貸款市場報價利率（LPR）報價，一年期LPR小降、五年期LPR調降幅度則遠超預期。由於五年期LPR為房貸利率參考指標，市場人士認為，人行此舉旨在提振低迷房市買氣以拉抬經濟，另一方面也為財務岌岌可危的地產商拆彈、化解資金壓力。

人行22日公告，一年期LPR下調5個基本點，由3.7％降至3.65％。五年期以上LPR則下調15個基本點，從4.45％降至4.3％。這也是今年以來人行第三度下調LPR。

綜合陸媒報導，由於近日大陸政府公布的7月份金融數據相當慘澹，人行隨後在8月15日無預警下調中期借貸便利（MLF）和逆回購操作利率各10個基本點，也是時隔7個月後再度調整上述政策利率，外界認為這是為了降低融資成本、擴大需求，以達到穩經濟之效。

因MLF操作利率為LPR的主要參考指標，市場先前認為8月份LPR將會跟進下調約10個基本點，未料五年期LPR降幅遠超預期。凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家Sheana Yue直言，此舉代表人行相當憂心房地產市場的問題。他認為，目前貸款疲弱來自市場對房地產喪失信心的結構性因素，這也是貨幣政策無法輕易解決的問題。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，一年期LPR之所以小降，主要是因為融資環境相當寬鬆，銀行同業拆借、企業票據融資利率都已降到1％以下的歷史新低，下調空間有限。

李宇嘉表示，反觀房地產信貸大幅萎縮，以第二季個人房貸餘額人民幣（下同）38.86兆元，其年增率6.2％已創下金融海嘯後、2009年第一季以來最低年增率，可見房市委靡已無法用周期性下降來解釋，大陸官方必須要下更多政策猛藥。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，從五年期LPR降幅更大，透露支持房市儘快回暖，已成為穩定宏觀經濟的關鍵。預期未來大陸宏觀政策將繼續保持穩增長取向，LPR報價還有下調空間，五年期LPR也可望再大幅調降。