暴雨阻煤運 加重四川電荒

近日四川限電危機逐步擴散至各產業，半導體、化工、新能源等行業生產受到影響。此外，各地雖緊急馳援川渝地區供電，但近日大陸北方煤產地卻遭逢暴雨，導致煤炭生產、運輸受阻，令大陸電荒狀況仍不容樂觀。

綜合陸媒22日報導，四川、重慶等地因乾旱衝擊水力發電等設施，加上炎熱高溫使整個電力供應緊繃，大陸國家減災委、應急管理部22日公告，針對四川、重慶等地近期較為嚴重的旱災，啟動國家Ⅳ級救災應急響應，並派出工作組前往救災。

但據報導指出，四川水電不足更令火電重要性突顯，燃煤需求走揚，但上周以來大陸北方持續大雨，8月21日至24日，陝西北部、山西、內蒙古、山東等產煤大省還將遭遇暴雨，恐影響煤礦生產、物流調運不暢，出現泡水煤情況。

此外，截至8月17日，北方環渤海地區四大港口（秦皇島港、黃驊港、曹妃甸港、京唐港東港）的煤炭庫存為1,287萬噸，持續下滑，周減140萬噸。其中，秦皇島煤炭庫存497萬噸，近一個月累計減少17.72％。煤炭產地供應端的危機，恐讓限電的川渝地區難緩解燃眉之急。

目前大陸南方地區寄望北方冷氣團儘早南下，以解旱象。中國天氣網指出，21日有冷氣團進入新疆、持續往東南方移動，預料各地高溫自22日將逐步下降，杭州、南京、成都在28、29日有望低於攝氏30度。但整體降水量仍偏少，不會馬上就解除旱情。

另一方面，四川15日至25日限電下，半導體、化工、太陽能、動力電池等產業生產大受影響。譬如，四川共有七條京東方、天馬等多家大廠的產線，目前LCD產業受衝擊大、部分產業處於20％運轉狀態。預計當地兩條8.6代產線每月將減少產能4.5萬片，若後續加上重慶限電措施，全球液晶電視面板產量供應受限電影響幅度可能大於兩成。

同時，重慶加強管控用電，要求當地商場自22日開始，調整每日營業時間至下午4～9點，限縮每日營業時間為5小時。

但仍有部分行業在熱浪下受益，例如需求疲軟的筆電與手機等產業，市場認為剛好有助短期內消化庫存。京東數據也顯示，6月以來平台上空調銷售額激增逾400％。