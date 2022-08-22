人行非對稱降LPR 凸顯阻房市惡化迫切性

人行非對稱降LPR 專家：凸顯阻止房市惡化迫切性

中國人民銀行22日將8月一年期貸款市場報價利率（LPR）下調5個基本點至3.65％，五年期以上LPR則調降15個基本點至4.3％。華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘表示，非對稱降息突顯了阻止房地產危機惡化的迫切性，尤其是在當前居民信心非常疲弱的情況下，降低房貸利率有助於幫助房地產銷售企穩。

綜合陸媒報導，東方金誠首席宏觀分析師王青等認為，8月LPR報價下調符合市場預期，顯示新一輪穩增長措施正在加碼，重點是通過降低融資成本激發信貸需求，推動消費、投資保持修復勢頭。五年期LPR報價降幅更大，一年期降幅較小，表明定向支持房市是當前降息政策的重點，推動房地產盡快企穩回暖已成為穩定宏觀經濟大盤的關鍵。

大陸房貸會採用5年期以上LPR為基準。5年期以上LPR下調，部分地區房貸利率也有望下調。根據貝殼研究院7月發佈的重點城市主流房貸利率資料顯示，103個重點城市中有74城房貸利率已低至下限。

值得一提的是，業內認為，房貸利率下降有利於提振購房需求。廣東省住房政策研究中心首席研究院李宇嘉表示，相比實體經濟的貸款利率，當前房貸利率仍是相對較高的。此前寬鬆的貨幣政策對實體經濟的貸款利率下行起到了很好的作用，比如企業票據融資利率一度降到1％以下。由於目前房地產市場仍比較低迷，居民購房信心不足，LPR的下調能夠有效提振購房者的預期和信心。

不過，除了房貸利率下降，當前樓市也期待更多刺激政策。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，降低房屋首付比例更能夠打動消費者。他表示，貸款利率下調分攤至每個月的還款金額，對消費者來說感受不強，但是降低首付能夠使消費者明顯感受到房地產政策的寬鬆。

近期，已有南京、蘇州、承德等地區調整購房首付比例。湛江、惠州等地將首套房首付比例降至2成。