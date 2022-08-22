四川大旱停電 業者苦哈哈 復工遙遙無期

外媒22日報導，中國大陸四川省在21日時，宣布延長工業用電斷電時間，並啟動最高等級緊急狀態因應，同時當地製造業者也陷入不知何時能正常復工的無奈狀態中。

四川政府指出，自7月以來高溫加上缺少降雨，冷氣需求因此大增，故供電缺口大增。大陸財新網也表示，部分工業用電的復電時間，從原定的8月20日先順延至25日。

20日，四川政府曾公布，當地電力高峰需求已躍升至65 GW，年增25%。摩根士丹利21日的報告也說，目前正面臨著60年以來，最熱乾旱氣候的四川，電力需求大增但水力發電量卻大減51%，水庫蓄水量只剩12億立方公尺，年減40億立方公尺，暴減77%左右。。

元月時，四川曾頒布一份能源供應緊急應變計畫，沒想到事隔7個月，這項計畫首度實施，若已達到第一等級時，可直接找最高行政機關國務院協助以度過難關。在此舉措中，已啟動緊急用發電機，先滿足家庭、重要用電大戶以及區域內的電力使用。同時，石油、天然氣以及煤炭的產能也將全開。

四川是中國大陸人口最多的幾個省份之一，也是電動車電池還有太陽能板的主要製造中心。包括全世界銷售量最大的車商日本豐田汽車，以及全球電動車電池市占率第一的寧德時代，目前都已關廠數日。

彭博社指出，中國大陸正面臨著新冠病毒零容忍，以及電力嚴重不足的雙重考驗。當地社會可能突然封城或者限制民眾到處移動等，都會影響到消費者信心，還有對製造業者的營運造成巨大困擾。

大型太陽能業者晶科能源(JinkoSolar)坦言，自己在四川的兩家工廠已受到缺電影響，並啟動防護措施。同時，也不清楚何時可以復工滿載，且沒電可用應會影響到財報。

四川當地媒體指出，為了節約用電，部分辦公大樓以及賣場紛紛調整空調、照明設備或電動手扶梯等，一些需要用到電的設施。另外，上海22與23日，將暫停開放黃浦江沿岸的外灘景觀照明，其中還包括關閉廣告電視牆。

摩根士丹利預估，長江沿岸酷熱氣候將持續到24日。中國大陸氣象中心表示，7月時成都曾經連續15天沒下過雨，重慶連18天都是大太陽。至於南京以及南昌這兩個城市，8月迄今已20幾天根本沒有半滴雨。

（時報編譯柳繼剛綜合外電）

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