四川限電早有警訊？官方年初1文件露端倪

久旱未逢甘霖讓四川陷入長期限電之苦。外媒彭博社22日報導，四川省21日宣布將延長工業用電斷電時間至25日，且將啟動最高等級緊急狀態因應，並優先滿足民生與重要用電大戶的需求。然而目前不只防疫因為限電面臨困難，製造業停擺也讓業者營運陷入一片愁雲慘霧中。

大陸財新網報導，部分工業用電時恢復間將從原定的8月20日延長到25日。這讓當地企業陷入無奈，不知道要何時才能恢復運作。四川當地一家大型太陽能業者晶科能源（JinkoSolar）表示，目前不知道何時能復工滿載，現在四川兩家工廠已經受到缺電影響，只能啟動防護措施，但財報仍然可能會受到缺電影響。

四川是大陸人口稠密的幾個省分之一，亦是電動車電池、太陽能等能源材料的製造重鎮，包括日商豐田汽車、寧德時代都已因為限電而關廠數日。

事實上，四川電力不足早就有警訊。今年1月，四川省就頒布能源供應緊急應變計畫，沒想到時隔7個月，該計畫就付諸實現。根據計畫，若達到第一級時，可找最高行政機關國務院協助，同時，啟用緊急發電機組，先滿足家庭、重要用電大戶以及區域內的電力使用；其他的石油、天然氣及煤炭發電產能也將全開。

到了8月20日，四川政府宣布，當地電力高峰達到了65GW，年增25%，且7月以來高溫加上缺雨，冷氣需求大增導致供電缺口增加。然而根據摩根士丹利21日公布的報告，四川用電達到高峰之際水力發電卻減少51%，水庫蓄水量剩12億立方公尺，年減40億立方公尺，減幅達約77%。顯然用電情況還要會在惡化一陣子。

除了業者，在民生方面也受到影響，恐衝擊剛剛從疫情陰霾中復甦的服務業，以及消費者的信心。四川當地媒體表示，為了省電，部分商辦跟賣場都調整了空調、照明設備跟手扶梯等用電設施。而缺電的不只四川，上海22、23日，也將暫時開放黃浦江沿岸包括廣告電視牆在內的景觀照明設備，這兩日的上海將會比之前顯得暗淡無光。

（旺得富理財網 李澍）

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