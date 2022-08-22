一如預期 人行非對稱下調8月LPR

中國人民銀行22日公布最新8月份貸款市場報價利率（LPR），一如市場預期，一年期LPR和五年期LPR利率均迎來下調。人行公布8月LPR報價：1年期LPR為3.65％，上次為3.7％，下調5個基點；5年期以上LPR為4.3％，上次為4.45％，下調15個基點。

市場認為，LPR下調已在預期之中。在8月的中期借貸便利操作中，作為中期政策利率的MLF利率超預期下調了10個基點。

對於此次作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR下調力度更大，分析認為，在中長期貸款需求更需提振的局面下，壓降長端LPR利率將有效降低居民和企業的融資成本，改善其加槓桿的意願。

這是今年LPR第3次下調。累計來看，今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，

在本次LPR調整之前，今年1月，1年期LPR下降10個基點，5年期以上LPR下降5個基點；5月5年期以上LPR下調15個基點。

大陸國務院總理李克強8月18日主持召開國務院常務會議，指出要完善市場化利率形成和傳導機制，發揮LPR指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。當時市場認為這代表LPR將會下調。

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