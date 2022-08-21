四川缺電危機持續擴大。先是20日晚間無預警宣布將限電措施延長到25日，緊接著宣布21日零點開始，首度啟動最高級別的突發事件能源供應保障的一級應急回應，可見供電情況仍在惡化。延長限電直接衝擊當地半導體、化工、鋰鹽、太陽能等行業產能，企業只能咬牙苦撐。



不僅如此，高度仰賴四川「西電東送」的華東地區也用電告急。上海21日晚間依照「迎峰度夏有序用電方案」要求，宣布22日、23日暫停開放黃浦江沿岸外灘、小陸家嘴地區的景觀照明與媒體牆，透露電力吃緊程度。



綜合陸媒報導，四川省經信廳、國家電網四川省電力公司20日晚間公布最新紅頭文件，指出所有工業企業繼續停產放高溫假，讓電於民，時間從20日零時至25日24時。



更讓外界憂心的是，四川省首度宣布進入最高級別的「能源供應保障一級應急回應」，指出高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為嚴重，供電已到了最糟情況。



根據「應急預案」，一級應急回應的能源供應保障，將分別從電力、成品油、天然氣、煤炭生產四個方面提出工作措施。除了啟動應急發電車，優先滿足民眾與重點區域的電力需求，也向外部求援；煤炭企業則要擴大生產，做好應急調度之需。



對於四川當地企業來說，無預警延長限電不僅打亂原擬21日開工的計畫，落後的產能缺口等於不斷擴大，業者只有叫苦連天。四川當地主要產業包括半導體、化工、新能源車核心原料鋰鹽、太陽能、鋼鐵等，台資代工大廠緯創、廣達、仁寶、富士康等都在當地設有廠區，如何調度產能成為一大考驗。



截至19日，四川省已有多家化工企業公布因限電導致的盈利預警。以大陸國內尿素龍頭企業四川瀘天化來說，預期限電到20日將導致尿素產量減少約3.5萬噸、甲醇產量減少約1萬噸，預計減少淨利潤約人民幣0.3億元。隨著限電時間延長，預期會有更多企業公布盈利預警。