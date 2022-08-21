四川電荒加劇 13省救急保供

四川供電持續拉警報。為確保滿足民眾用電，鄰近的甘肅已率先啟用水電機組備用線路，每日為四川送電1.32億度。另還有13個省市共派出50台應急發電車抵達四川，馳援電力保供。不過外界憂心，高溫氣候仍將持續籠罩華南地區，應急四川電力能維持多久、是否杯水車薪，都難獲保證。

網易財經報導，四川電力供應的80％來源於水電，而乾旱導致該省各大流域來水嚴重偏少，部分主力水電廠已見底，使水電發電能力下降50％以上，成為缺電主因。甘肅是最早開始支持四川供電的省份，甘肅透過碧口水電兩台機組，啟用220千伏的備用線路，稍解四川電力不足的燃眉之急。

另，從8月18日開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅等13個省市的50台應急發電車，也陸續抵達四川。這50台發電車能發55,400千瓦電量，可以供4.7萬台冷氣同時製冷。

但市場憂心，即日起到8月26日，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，也讓四川的最大用電負荷預計仍將保持在超過6,000萬千瓦時的高點。

大陸中央氣象台21日更繼續公布氣象乾旱橙色預警，包括江蘇、安徽、河南、湖北、浙江、福建、江西、湖南、貴州、重慶、四川、甘肅、西藏等地存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。其中多數省份都在目前馳援四川的名單上，未來面臨持續高溫，這些省份的供電壓力勢必攀升，外界認為恐將影響對四川的電力援助。

長線來說，四川高溫旱情也衝擊到外送電力履約面臨壓力。四川作為全國水電基地，本身具有「西電東送」的戰略任務，每年省內、省外都有固定的電力分配比例，而非多餘電量才外送。2021年四川累積發電4,330億度，水電的發電量就達到了3,500億度，占全國水利發電的三分之一，其中1,300億度水電輸送到了東部地區。

華東地區今年夏季同樣因長時間高溫天氣，導致用電負荷持續處於高位。目前四川輸電量水準已明顯低於往年同期水準，後續送電履約情況恐也不樂觀。部分電力企業不得不擴大對市場煤炭採購，增加火電供應以滿足電力所需。

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