上海招人才 推購房優惠

上海20日上午舉行臨港新片區三周年記者會，上海市政府副祕書長、市發改委主任華源宣布，將優化包括購房在內的人才落戶政策，吸引更多人才，並全力衝刺新能源車、半導體、高端裝備等相關產業。

上海自由貿易試驗區臨港片區2019年8月20日掛牌成立，同年10月，該片區公布促進產業發展若干政策，指將聚焦發展半導體、人工智慧（AI）、生物醫藥、航空航天四大重點產業，目標是成為「更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區」。此外，特斯拉上海超級工廠也坐落在臨港片區。

華爾街見聞20日報導，華源表示，臨港新片區成立以來，上海先後兩次推出市級支持政策文件，今年再次制定「若干政策措施」，從三方面23條任務措施發力，強化產業支撐與政策保障。

在強化政策保障方面，華源表示，要進一步改善區域發展要素供給。尤其是人才吸引，要進一步優化人才落戶政策，賦予臨港新片區引進非上海生源（考生戶籍地）應屆大學畢業生重點扶持用人單位推薦權、推動技能勞動者在區內就業，建立完善技能人才引進專屬目錄動態調整機制。

此外，還要加強人才子女就學服務，完善相關保障機制、提升人才管理工作政務服務效率，同時提高持永久居留身份證外籍人才工作生活便利性，並完善海外人才服務體系，為重大項目建設緊缺急需海外人才提供出入境「綠色通道」服務，以及定向優化臨港新片區人才購房政策等。

強化產業支撐方面，將提升高端製造業，加強國際氫能谷、東方芯港、生命藍灣、動力之源等重點園區建設、建設滴水湖AI創新港，培養AI創新生態，以及深化國際數據港建設，探索建設國家數據跨境流動試驗示範區。