索羅門建基地台將墜「中國債務陷阱」 陸使館：偽命題

在斯里蘭卡陷入債務危機後，「一帶一路」導致各國欠債的爭議再度浮上檯面，尤其西方國家批評甚重。索羅門近日再從中國進出口銀行獲得6,600萬美元貸款，遭澳媒評論掉入中國債務陷阱。中國駐索羅門群島使館發言人對此強調，國際間所謂的中國債務陷阱是徹頭徹尾的「偽命題」。

綜合外媒20日報導，2013年中國政府啟動的「一帶一路」，近年引發不少爭議。越來越多國家批評，「一帶一路」導致許多開發中國家債務越欠越多，甚至是無力償還。美國威廉與瑪麗學院全球研究所下屬的AidData日前公布報告指出，「一帶一路」隱藏債務高達3,850億美元，其中有44個國家積欠中國的債務超過該國GDP的10％。

譬如，索羅門群島近日從中國進出口銀行獲得6,600萬美元貸款，用於興建161座5G流動網路訊號塔。澳媒評論認為，索方將掉入中國「債務陷阱」。上述發言人批評，「所謂中國債務陷阱是個徹頭徹尾的偽命題，是一些別有用心者編造，用於干擾、破壞中國同發展中國家互利合作的『話語陷阱』」。

該名中方發言人表示，多年來中方根據開發中國家的需要，提供大量低利率、期限長的優惠性質貸款，幫助這些國家改善基礎設施、促進經濟發展。在這些國家的外債當中，對中國債務遠遠低於來自西方國家主導的國際資本市場和多邊金融機構的債務。

與此同時，中國答應部分非洲國家無須還債。中國外交部19日公布的新聞稿指出，中國外長王毅18日在中非合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議上宣布，中國將免除非洲17國截至2021年年底對中國到期無息貸款債務23筆。

王毅表示，中國願同非洲一起繼續推進「一帶一路」合作，並將繼續透過融資、投資、援助等多種方式，積極參與非洲重大基礎設施建設。