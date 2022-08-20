旱象難解 四川限電再延五天

四川在高溫乾旱、水電供應吃緊下，先前宣布8月15日至20日全省工業企業停產六天，不僅重擊生產活動，也令重慶、長三角等地區用電陷入緊張。惟在旱象持續下，四川官方20日晚間發布緊急通知稱，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保不出現拉閘限電情況，限電令將延長5天至25日24時。

在外界高度關注四川省限電令會否在20日解除下，四川省經信廳、國家電網四川省電力公司20日晚間公布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，宣布繼續執行讓電於民措施，將限電令延長至8月25日24時。

通知表示，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電及不出現拉閘限電情況，經研究決定，從15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）19個市（州），擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電於民，時間從20日0時至25日24時。

綜合陸媒20日報導，四川因高溫久旱，原本充沛的水電面臨枯竭，15日宣布限電令，衝擊當地化工、汽車、筆電、半導體、太陽能等生產，影響波及長江中下游省市。大陸國務院副總理韓正日前開會特別強調，要進一步做好能源電力供應保障工作，堅決防止拉閘限電。

面對嚴峻的供電形勢，四川省政府20日上午表示，當前四川用電需求最高負荷已躍升至6,500萬千瓦，年增25％，但水電來水卻較往年減少5成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達「死水位」（意指在正常運用情況下允許水庫消落的最低水位），水電發電能力銳減，電力缺口大，供需嚴重失衡。

成都台商20日晚間表示，目前四川仍高溫不雨，水電乏力，官方頻頻呼籲民間節約用電，包括減少街景照明或調低亮度，室內空調不得低於攝氏26度，當地電子業台廠因未接到解除限電通知，頗擔憂限電令或會延長，如今惡夢成真。