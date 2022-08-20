王毅：中國免除非洲17國共23筆無息貸款

中國國務委員兼外長王毅18日宣布，將免除非洲17國對華23筆無息貸款，並承諾繼續通過融資等方式資助非洲基礎設施建設。

據中國外交部20日公布的新聞稿，王毅18日在中非合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議上說，中國願繼續將非洲的需求作為對非合作出發點，同非洲一道全力落實好九項工程，繼續高質量推進「一帶一路」合作。

他稱，中國將免除非洲17國截至2021年年底對華到期無息貸款債務23筆，並承諾將繼續通過融資、投資、援助等多種方式，積極參與非洲重大基礎設施建設，同時持續擴大自非進口，支持非洲農業、製造業發展壯大，拓展數位經濟、衛生健康、綠色低碳等新興產業合作。

王毅強調，中國將繼續支持以非洲方式解決非洲問題，反對外部勢力干涉非洲國家內政，反對在非洲製造對抗與衝突。

此外，索羅門群島從中國進出口銀行（Exim Bank）獲得6,600萬美元貸款，在當地興建161座5G流動網路訊號塔。有澳洲傳媒認為，索方將掉入中國「債務陷阱」。

中國駐索羅門群島使館發言人回應時批評，所謂「中國債務陷阱」是個徹頭徹尾的偽命題，是一些別有用心者編造，用於干擾、破壞中國同發展中國家互利合作的「話語陷阱」。

發言人稱，多年來，中方根據發展中國家的需要，提供了大量低利率、期限長的優惠性質貸款，幫助發展中國家改善基礎設施、促進經濟發展。在這些發展中國家的外債當中，對華債務遠遠低於來自西方國家主導的國際資本市場和多邊金融機構的債務。

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