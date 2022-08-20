元宇宙商機何時爆發？專家曝5大應用趨勢

「元宇宙」概念席捲全球，日前登場的「2022世界5G大會」首次設立「元宇宙」論壇。中國工程院院士譚建榮在會上表示，未來「元宇宙」發展將呈現創作升級、計算升級、體驗升級、決策升級、商業升級五大趨勢。

文匯網引述譚建榮指出，「元宇宙」在產業應用發展已取得較大進步，並實踐於能源、農業、金融與投資、地產、職業教育等應用。未來「元宇宙」的體驗以及創作將對算力資源形成海量需求，這將是計算升級的主要趨勢。

譚建榮表示，從PC互聯網到移動互聯網，再到「元宇宙」互聯網，「元宇宙」憑藉虛擬化身、真實體驗和時空倒流的三個特點，將數位空間和真實空間融為一體，目前所有互聯網應用都需3D升級，也必然有全新的應用及業務模式。

談及「元宇宙」前景，譚建榮認為，未來發展將呈現創作升級、計算升級、體驗升級、決策升級、商業升級五大趨勢。他強調，「元宇宙」本質上仍是互聯網，只是內容呈現方式更加接近真實形態。人與人、人與資訊、人與商品和服務的連接與交互，是互聯網商業化的基礎。

譚建榮指出，過去從PC互聯網到移動互聯網，隨著資訊入口發生改變，人與人、人與資訊、人與商品、服務的連接關係也將發生改變，這稱之為「場景革命」。

譚建榮表示，隨著人工智慧的發展，數位內容創作智慧化水準將不斷提升。使用者的五感將被逐漸數位化，資訊的維度也在逐步增加，使數位內容不斷逼近現實的感官體驗，更具有真實沉浸感。但在「元宇宙」推行進程中，還需要加強相關產業的資源來源與拓展，包括人才培養和硬體構建等領域的耕耘。