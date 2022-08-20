元宇宙房市慘崩 林俊傑的虛擬地皮跌8成

先前在「元宇宙」概念風靡全球之際，腦筋動得快的商人們趁勢吹起「元宇宙購房」，把炒房之風吹向虛擬世界。但如今泡沫破裂後，不少人賠得懷疑人生。以知名歌手林俊傑為例，其數月前耗資7萬多美元購買的三塊虛擬地皮，如今已慘跌八成。

騰訊網報導，2021年，隨著Facebook（臉書）更名為Meta，使得「元宇宙」大有成為市場新一輪風口的架勢。一時間，上到互聯網巨頭，下到普通創業者，甚至還有一些國家政府宣稱要進軍元宇宙。例如百度上線「希壤」，韓國宣布要把首爾建成「元宇宙城市」。

與此同時，「炒房」之風也開始在元宇宙世界興風作浪。最火熱時期，很多名人都以天價在虛擬世界中購買土地。譬如，2021年11月，歌手林俊傑宣布在Decentraland平台上購買了三塊虛擬地皮。

今年2月，大陸房地產大亨鄭志剛更斥資人民幣3,200萬元，購買了the Sandbox中最大的一塊土地，這塊地價格甚至可以在大陸「北上廣深」一線城市的繁華地段買下豪宅，消息引發市場熱議。

然而，根據元宇宙分析平台資料WeMeta資料顯示，「元宇宙房價」近期已經大幅縮水。像是林俊傑以22,590.04美元購得的NEAREST to Genesis Plaza，以25,840.82美元購得的Prime Gallery 1，以25,840.82價格購得的Prime Gallery 2，這三塊虛擬地皮共耗資74,271.68美元，如今分別大跌81.5％、80.1％和80.4％。

大陸網友感嘆，還好出手的是擁有大量粉絲的林俊傑，因為這種跌幅已經不能用腰斬來形容，若現實世界的房價以這樣的幅度暴跌，能有多少人承受得起呢？除了價格暴跌外，林俊傑這三塊地的的人氣也是門可羅雀。過去一周的訪問量顯示，這三塊地皮只有其中一塊在8月9日迎來一名訪客，其餘6天無人問津。

報導指出，做為一個嶄新概念，元宇宙賺得話題熱度和流量，但也與其他新生概念一樣，市場價格經常暴起暴落。去年11月起元宇宙「炒地」熱度剛興起，今年5月起熱度開始出現下降，市場熱度猶如曇花一現，僅風光不足一年便原形畢露。這似乎說明目前「元宇宙」真的只是個概念，除了供人炒作投機之外，能否創造實際價值還有待觀察。