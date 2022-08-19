限電恐衝擊供應鏈三個月

大陸連日遭高溫熱浪侵襲，加上缺電危機，各研究機構擔憂一系列衝擊，對復甦中的經濟影響甚鉅。恒生銀行大陸首席經濟學家王丹示警，大陸目前面臨的困境，恐對經濟乃至全球供應鏈產生連鎖反應，嚴峻情況將持續兩、三個月。

央視報導，長江流域大部分地區自7月以來，出現極度高溫，大陸水利部數據顯示，該地區的降雨量與近年來的平均水平相比大幅下降約45％。

大陸水利部副部長劉衛平17日表示，進入8月以後，水庫已為長江中下游地區補水53億立方公尺。

CNBC引述王丹指出，大陸正陷入破紀錄的毀滅性熱浪，同時與長江地區停電危機搏鬥，且極端氣候擾亂作物生長且威脅牲畜，不利的因素恐對經濟造成嚴重影響。王丹形容，「這是非常可怕的情況」，恐持續兩、三個月。

對於大型能源密集型產業，王丹指出，目前已看見鋼鐵行業、化工行業和化肥行業的生產放緩。對於建築、農業和製造業來說，這些都是非常重要的徵兆，這將大規模殃及大陸經濟和全球供應鏈。

在水利吃緊下，大陸缺電惡夢隨之再起，大陸製造業重鎮廣東、浙江和江蘇等地業者嚴陣以待。王丹引述恒生銀行數據顯示，去年大陸電力短缺拖累GDP增速約0.6個百分點，今年缺電恐更將進一步拉低1.5個百分點GDP增速。

王丹表示，恒生銀行目前預估大陸全年GDP增速為4％，但若目前的情形持續，「不得不認為全年增長率可能低於3％」。

另一方面，花旗最新報告顯示，因為大陸7月活動數據低於預期，再加上8月動能疲弱，該行將大陸今年全年經濟增長預估值從3.9％下調至3.5％。

報告指出，由於大陸持續的房市疲軟、熱浪和隨後引發的電力供應壓力，以及疫情再起等，8月份欠缺復甦動力。但是，該行認為，與一年前相比，較低的基數可能會有助於第三季的GDP增長。

花旗經濟學家預計，第三季GDP經濟增速預估將年增3.9％，低於之前預測的4.8％，而第四季預估值則從5.3％下調至5％。