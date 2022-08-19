阿里多空論戰 華爾街明星選擇加碼

雖中美衝突、中國監管網企等不確定性因素，使外資對於阿里巴巴股價的看法出現分歧，但繼高盛、摩根大通加碼後，又一華爾街明星表態，科恩（Steven Cohen）旗下Point 72買入阿里力挺。

Point 72近日披露2022年第二季持倉數據，Point 72 Hong Kong在當季新建倉阿里，買入近25萬份阿里ADS（美國存託股票），成為其第五大持股，以第二季均價98.1美元計算涉資約2,448萬美元。另一方面，該基金母公司Point72 Asset Management在第二季累計增持逾54.34萬份阿里ADS，增持幅度981％。

Point 72為華爾街知名基金經理科恩旗下對沖基金，有「華爾街賺錢機器」的美譽。科恩擅於短線交易，是美劇「Billions」主角原型。

值得注意的是，有陸媒統計Point 72在2022年截至6月初，總計透過特定對象調研、電話會議、券商策略會、分析師會議、業績說明會等方式，調查大陸A股132家公司共228次，對中國市場相當了解。

資本巨頭第二季對阿里美股看法分化，中資易方達基金以及外資橋水基金、第一鷹投資、法國外貿銀行都加大力度清倉阿里，上述四家機構合計減持逾2,930.5萬份阿里ADS，涉資近29億美元。

但仍有不少機構認為第二季是抄底阿里的時機，美國GQG Partners新建倉阿里涉資約11.76億美元。總部在盧森堡的Assenagon Asset大幅增持阿里10,206％，涉資約2.75億美元。高盛增持11％涉資約2.6億美元。摩根大通增持約5成涉資逾2.4億美元。中資背景高瓴資本新建倉阿里涉資近1.9億美元。

除阿里之外，Point 72期間也新建倉中概股唯品會、歡聚時代，成為其組合中第二、第四大持股。