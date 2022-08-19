俄羅斯 躍升人民幣境外交易老三

俄羅斯因為發動俄烏戰爭遭西方制裁，大幅提高人民幣的使用率。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）18日公布的人民幣月度報告和數據統計，俄羅斯已躍升為離岸人民幣的第三大支付市場。

SWIFT公布的最新數據顯示，目前離岸人民幣的支付和結算業務，俄羅斯僅次於香港（73.8％）和英國（8.4％）。但在2022年2月之前，俄羅斯還無法擠進SWIFT公布離岸人民幣相關業務的月度榜單中（名單僅列出前15名）。

依SWIFT的統計數據，以金額來看，俄羅斯企業和銀行7月共參與近4％的國際人民幣支付，較6月的1.42％高出許多。而在今年2月，該數字接近於零。俄羅斯央行5月底公布的金融穩定報告指出，人民幣4月在俄羅斯現匯交易中的占比從1月的0.5％擴大至7％，增長13倍。

這個現象反映出俄羅斯正加快去美元化的腳步。而西方國家對俄羅斯實施的經濟制裁，是俄羅斯逐漸淡出以美元為主的全球金融體系的一大原因。

俄羅斯正積極開發類似SWIFT的金融支付系統，設法另謀出路，並在部分銀行開設特殊帳戶，和中國、印度、土耳其等國家，繼續進行石油等主要出口商品的貿易。日前傳出，印度為規避使用美元購買俄羅斯商品的各種限制，愈來愈頻繁使用人民幣、港幣等貨幣，與俄羅斯進行煤炭和石油等採購。

SWIFT數據顯示，7月全球支付貨幣的金額排行，人民幣仍排在第五位，占比2.2％，高於去年同期的1.86％。前四名則分別為美元（41.19％）、歐元（35.49％）、英鎊（6.45％）和日圓（2.82％）。另外，在2021年12月排名第16的俄羅斯盧布，後來在前20名的榜單上沒有再出現過蹤影。