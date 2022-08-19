陸限電骨牌效應1表看懂 電動車恐無電可充

四川限電出現骨牌效應，電動車恐無電可充！由於這波高溫天氣預估還將持續10天，讓供電更吃緊，大陸國家電網19日要求重慶、浙江、湖北試點推行錯峰充電，預估對大陸近1成的充電樁造成影響。此外，部分四川汽車零組件與電池業者生產線暫停，也對上汽、特斯拉（Tesla）生產形成衝擊。

水電大省四川因連日高溫，發電能力大減，15日突然宣布，省內全工業限電六天，隨後重慶更宣布自14日起限電11天，四川省電力公司19日再度表示，預料未來10日天氣將持續高溫，水電能力將續降，引起市場對產業供應鏈衝擊的擔憂。

陸媒報導，川渝地區電力供應吃緊，主要衝擊大陸汽車、石化、電子、半導體、太陽能等產業，尤其上半年，剛挺過上海封城衝擊的大陸汽車業，下半年又要面臨限電的打擊，當前發展火熱的電動車，將在生產、銷售及出行方面，受到更大的影響。

為保障用電高峰電網安全運行，大陸國家電網19日決定，下午3時到晚間10時用電高峰時段，在部分地區推行電動車錯峰、避峰充電，首批試點的是重慶、浙江、湖北三省市，覆蓋近35萬根充電樁。國家電網還將發放充電服務費5折優惠券，引導電動車駕駛在夜間等低峰時段充電。截至6月止，大陸充電樁數量約360萬台，分布量前十名的省市中，廣東排名首位，占比約1成；上海、江蘇、浙江、湖北、山東均入列前十。官方限制錯峰充電的，不僅是充電樁建設大省，也是旅遊與經濟大省。

另據財新網報導，四川和重慶地區近日限電影響汽車供應鏈，上海經信委已經向四川省經信廳緊急發函，商請其支持汽車產業重點企業的電力保障。