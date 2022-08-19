炒晶片神話破滅! 陸電子第一街商家慘賠收場

半導體景氣急劇反轉，消費性電子需求顯著下滑，在大陸被稱為「中國電子第一街」的深圳華強北，去年許多商家趁晶片、顯卡短缺價格大漲賺的盆滿缽滿，如今形勢逆轉，個別型號晶片價格跌幅超過8成，已經有部分商家慘賠收場。

陸媒時代財經報導，研究機構IDC報告顯示，全球智慧型手機Q2出貨量較去年同期下滑8.7%，顯示消費性電子已經出現疲軟的跡象。華強北商家王勇（化名）表示，輝達的RTX 3090顯卡去年最高價格可賣到2.5萬人民幣（下同），今年9000多元就能買到。

王勇說，去年華強北許多利用晶片和顯卡賺快錢的商家，已經有部分離開了，「可能回到工廠、公司，或者離開華強北不要店面」。他表示，炒晶片和顯卡是快進快出，需要大量資金，風險大，漲價能賺很多，降價也會虧很多，所以很多人不會將貨長期持有，只要有降價的苗頭，就會趕緊拋售。

王勇指出，顯卡價格已經全部下滑，很多產品較高點腰斬，如果貨半個月沒賣出就會虧錢，貨壓得越長，虧的就越多。針對未來晶片、顯卡價格，他悲觀表示，「漲不回來，現在市場沒有需求，都在虧」。

另一名在華強北擔任電子零組件銷售的何勁（化名）也坦言，當前整體市況不行，去年超過9成賣晶片的人都有獲利，如今個別型號晶片價格跌幅超過8成，去年漲得越離譜，今年就跌得越快，尤其是意法半導體和德州儀器的產品，都曾被炒到天價。

報導指出，德儀一款型號為TPS61021的通用消費類電源管理晶片，價格自去年45元跌至6月僅剩3元左右。

另外，半導體廠大舉擴產，讓晶片的價格難以止跌。何勁表示，「原廠正常開工，產量上來了，隨著廠家大批出貨，產品價格也就跌了」。半導體顯示面板廠內部人士也透露，晶片價格確實在猛跌，主要是因俄烏衝突、升息等國際情勢，以及挖礦需求低迷等綜合因素導致。

CINNO Research統計數據顯示，今年Q1大陸消費類IC設計公司平均存貨週轉天數增至201天，市場需求明顯轉弱，而從晶圓代工廠營收中，消費性產品占比整體出現下滑。而在另一份報告中預估，今年全球驅動晶片（DDIC）將整體下滑，下半年價格面臨的降價壓力更大，Q3各類應用DDIC價格預估季減4-15%。

（中時新聞網 蔡宗倫）