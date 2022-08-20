陸港觀盤｜中國股市評價吸引力可望浮現

隨著全球經濟前景持續轉趨黯淡，代表新興市場股市的MSCI新興市場指數6月份走跌6.65％。全球經濟衰退風險漸增，美國與其他成熟市場尤其如此，連帶影響多數新興市場，大宗商品市場大幅回落，需求疲軟隱憂亦導致亞洲科技大廠的股價震盪。

然而中國市場反彈，得以抵銷新興市場部分跌勢。受惠於下半年中國經濟復甦的預期轉強，中國股市第二季走升，與全球多數主要市場的賣壓形成對比。投資氣氛正面的原因包括：防疫限制措施持續鬆綁，像是放寬入境旅客的隔離規定，隔離時間從兩周縮短為一週；持續祭出利多政策與經濟刺激措施；鬆綁對主要網路平台公司的監管，帶動市場預期中國經濟將擺脫近期疲態。

儘管經濟數據好壞互見，但隨著上海等大城市陸續鬆綁封城限制，市場日益看好經濟復甦趨勢。中國製造業採購經理人指數從5月份的48.1增至6月份的51.7，在近4個月首度突破象徵經濟強弱的分界點50關卡，亦顯示中國製造業擴張速度創13個月以來新高。

不過，從現階段經濟態勢來看，中國政府恐怕不易達成2022年經濟成長率目標，亦即約5.5％。然而，中國持續推出夠力的刺激政策，以實現理想的經濟成長。

以基礎建設投資而言，近年來地方政府專項債券扮演重要的融資管道。2020年，中國政府發行人民幣（下同）1兆元的中央政府專項債券。根據聯博的基本預測，除了先前已公佈的公共投資計畫之外，接下來中國料將再挹注2兆元的投資金額。財政刺激料將集中在傳統的投資項目。

舉例來說，地方政府發行專項債券籌措的資金約有7成用於交通運輸、都市營建工程、政府補貼的住房計畫、農業、林業、水資源保護，以及能源產業，這些產業大致與中國最新發布的政策方案內容相符。

在類股表現方面，隨著全球經濟放慢的隱憂加劇，工業大宗商品價格大跌，銅價連帶走低，進而拖累相關類股表現；第二季初確診人數增加，且中國政府重啟封城令與旅遊限制，因而削弱消費支出力道；受惠於政策誘因，中國新車需求預計回溫，而先前礙於晶片荒產量吃緊的情況，如今有跡象顯示低谷已過。

中國防疫限制鬆綁，預期將有助於減緩供應鏈瓶頸與提振電動車業者的需求。儘管偶有零星案例，但中國主管機關指出疫情大致獲得控制，部分主要城市連帶開始放寬活動限制。即使如此，從中國政府官員的對外發言可知，短期內並不會放棄清零政策。

中國股市在歷經過去一年的修正後，目前評價漸具吸引力，加上中國的經濟成長與政策走勢與全球不同調，突顯出中國股市的價值。但正如年初以來的情況一樣，過程可能持續波動，因此建議投資人仍須謹慎以對，以營運特色優異、基本面穩健的企業為投資標的。

文／聯博集團中國股票投資組合經理John Lin

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