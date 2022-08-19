資格不符 亞行將討論終止提供陸新貸款

亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）稍早受訪時表示，大陸如今已成為世界第二大經濟體，不符合金援標準，因此，最快預計明年停止向大陸提供新的貸款。

大陸現在已是世界第二大經濟體，人均所得提高，且大陸當局也開始向其他亞洲的新興國家提供貸款援助，因此，開始有專家認為，大陸不符合援助資格。

淺川在接受日經新聞採訪時表示，考慮從2025年停止向大陸提供貸款，這也是亞行首次針對大陸從貸款計劃「畢業」問題提出討論。

據亞行計劃，在2021至2025 年，向大陸提供70億至75億美元的援助，比2016至2020年的90億美元還要少得多。

亞行作為亞洲區域的發展組織，致力透過向成員國及私人投資公司提供貸款、贈款和技術援助來推動亞洲地區發展，其貸款援助對象必須符合人均國民所得毛額（GNI）少於7455美元、難以在國際市場取得資金、經濟發展指標在一定程度以下等幾項標準。

目前大陸在人均 GNI 和國際市場融資方面，已不符合貸款資格，亞行將進一步檢視大陸的經濟發展等指標是仍然符合標準。淺川表示，就社會保障來說，上海等大城市和農村地區的差距很大，希望就這部分充分討論。

截至2021年，大陸在亞行貸款餘額約為196億美元，借款額度僅次於印度，佔亞行貸款餘額的14%；同年，大陸獲得18億元的新貸款項，成為亞行的第五大貸款接受國。

（旺得富理財網 李澍）