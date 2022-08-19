銀行堅持存摺遺產本人才可領 男1招拿錢

父母過世留44萬！銀行堅持「本人才可領」 男出奇招拿到錢了

大陸一名男子分享，父母過世後整理遺物，發現一本存摺，裡面還有10萬人民幣（約44萬台幣）的餘額，拿著存摺去銀行領卻遭到百般阻饒，行員堅持只有本人才能領錢，即便他出示父母已經亡故的證明都不肯妥協。

無奈之下，隔天男子找來嗩吶樂隊在銀行門口表演，才終於吸引高層注意，最後事情也順利解決，高層表示，父母亡故要領遺產，只要按照規定提供相關文件，跑完程序之後就能領到錢。

綜合陸媒報導，大陸一名男子透露，他的父母都已經過世了，日前在家整理父母遺物的時候，發現了一本存摺，裡面約有10萬元人民幣（約44萬台幣），男子決定去銀行把錢給領出來，沒想到卻遭到行員的百般阻撓。

銀行行員態度堅決地說「取錢須由本人親自來，不可由他人帶代取！」讓他聽了很崩潰，因為他的爸媽早就已經雙雙離世了，怎麼可能親自來取錢呢？男子無奈之下，只能回家帶著戶口民簿與其他相關的證件來辦理，試圖證明給行員看自己說的是實話，怎料，行員卻仍堅持只能由本人取錢的規定。

男子表示，這筆錢是爸媽省吃儉用攢下來的，他不可能就這樣丟在裡面算了，因此他只能出奇招逼迫銀行妥協。

隔天，他叫了一支嗩吶的隊伍到銀行門口演奏樂器，巨大又吵雜的聲音引起銀行高層的關注，了解整件事情的狀況以後，當場就告訴行員與男子說，只要能夠出示相關的證明文件，經過合法認證以後當然可以拿走父母的遺產。

（中時新聞網 何立雯）