高溫蒸發長江水 大陸能源結構熱出病

不用懷疑，在高溫、減碳、拚經濟等綜合因素下，大陸類似去年秋季的「拉閘限電」事件，往後恐將年年上演。今夏以來的連日高熱，令大陸水電意外陷入衰竭窘況，文人筆下的滾滾長江東逝水，如今居然上演洪汛失期的戲碼。大陸水電第一大省四川日前無預警宣布8月15日至20日全省工業停產，緊臨四川的重慶也自14日起限電11天，再度揭示大陸能源問題的嚴峻。

在減碳背景下，大陸以火電為主的能源供應緊繃狀態已是舉世皆知，但攤開31省市區來看，其實各地能源結構大不相同。譬如，與台灣一水之隔的福建已是核電第一大省，占比近3成；上海、北京、天津發電基本靠火電；甘肅則是風電霸主，占比達2成。廣東、江蘇、浙江、山東是發電大省，但同時也是能源短缺最緊張的省份。

氣候異常水源大減 水電一哥發電能力降五成

以四川來說，位居長江上游、擁有豐富水脈，該省能源結構中，水力發電高達九成，成為水電一哥，其與雲南相加就占大陸水電供應的半壁江山。以近年數據來看，每年四川發的電自己僅用掉70％～80％，剩下的電在大陸中央「西電東送」調配下，都拿去支援重慶、華東、華南、華北等「省外兄弟」，譬如上海每年用電量有20％是靠四川外送供給的。

照理說，水電資源豐沛的四川是不應該出現全省工業停產的情況，即使真要限電，也不該是在夏秋洪汛頻發的豐水期，而是該在冬季的枯水期。然而，今夏大陸南方異常高溫，截至8月16號，大陸中央氣象台已連續27天對南方各省發布高溫預警，陣陣熱浪竟使長江流域來水量大減，直接影響到水電供應的穩定。

大陸水利部15日指出，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，為1961年以來同期最少，江河來水更偏少2到8成。以四川來看，本輪高溫令7月水電來水偏枯四成，8月以來更達五成，水電日發電量大減衝擊供電能力。

難力保長三角用電 西電東送大省罕見求外援

有人會問，四川既然電不夠用，那就不必外送，都留給自己不就好了？殊不知四川作為全國水電基地，按照「西電東送」戰略，境內的大型水電站發電量均由中央在全國範圍內統籌分配，每年省內、省外都有固定的分配比例，今年的分配，早在上一年就已經決定，並非「我先用，用不完再外送」。意即說好了要送電，就不能不講信用。

但今夏情況特殊，四川官方日前已決定全力向中央爭取他省的電力支援，同時擴大水電留在四川的規模，並大幅削減該省今年度外送的計畫電力。因此不缺電的四川，今年不僅罕見的需要向外求援，暫時也無力向他省供電了。

其實，受到去年秋季「拉閘限電」重創經濟的教訓，今年大陸針對煤炭、天然氣的準備較往年積極許多。對內，大陸產煤大省內蒙古、山西今年上半年煤炭產量均較去年同期提升逾1成。對外，2月底俄烏戰爭爆發後，大陸與印度大舉在市場搶購便宜俄煤，引發歐美國家側目。5月1日大陸更將煤炭進口關稅直接從3％～6％調降為零關稅，顯然有意在全球能源價格高漲之際，為自己搶煤先取下有利位置。

需要關注的是，一旦四川缺電、保電，長年以來仰賴川電的華東、華南等地區，特別是工商經濟繁榮的長三角、珠三角，8月中旬後的用電情況就值得留意了。水電做為大陸當前第二大供電來源，占比約15％，僅次於火電的70％。一旦水電不足，能立即救場的非火電莫屬。於是環渤海、長三角、珠三角的煤儲量多寡，勢必再度成為市場關注焦點。

另從大陸煤炭重要轉運港來看，高溫之下，大陸沿海電廠日耗煤持續攀升。近日秦皇島港與神華黃驊港煤炭輸送量年增13.3％，其中秦皇島港年增更達17％，港口庫存總體充足且月比增加。8月10日，兩港庫存年增達26％，其中秦皇島港庫存535萬噸。顯示在高溫與年底入冬之前，大陸保煤也是卯盡全力。

鋼鐵＋太陽能生產重鎮 川省限電加劇供應鏈失衡

然而，這場突如其來的異常高溫，卻有可能打亂大陸前期的準備工作。按往例，大陸東北10月中旬後就會先進入冬季供暖，因此冬煤儲備第三季就會開始進行，一般維持7天庫存是電廠存煤可用天數的底線，12天至15天是正常水準，更穩妥的可延長到20天。但高熱之下造成水電供應吃緊，原先保留的煤炭得先拿來發電應急，第三季後大陸會否加緊補庫存，或加速擴大煤炭進口，似也不無可能。

不論如何，四川限電事件凸顯減碳背景下，大陸能源結構轉型的困窘。由於四川還是大陸鋼鐵、氧化鋁、太陽能、汽車電池的生產重鎮，限電將讓產業鏈供應鏈供需失衡的矛盾加劇。譬如，正在趕工生產的電動車業者在面臨晶片荒之際，可能還會遭逢電池荒，16日晚間已經傳出，全球動力電池龍頭寧德時代四川宜賓廠將停工6日。

此外，高溫天氣還將有損農業生產，秋收後大陸大宗物資的動態同樣值得注意，最近幾周，大陸和全球市場糧食價格不斷上漲，已經開始影響到大陸飼料業和養豬業，在搶煤、搶氣之外，大陸也可能會進一步搶糧囤糧。一場極端酷暑，蒸發的不僅是長江水，也令大陸經濟發展的脆弱面被迫浮現。

內患頻爆 陸經濟拉警報