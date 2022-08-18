3千位晶片工程師遭陸挖角 外媒:台3招止血

美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸隨即展開「鎖台」軍演，在台海緊張情勢再度升溫之際，台灣也積極強化半導體防禦力。英媒報導，台灣當局除了採取行動防止半導體人才遭對岸挖角，還祭出嚴格投資限制、防堵資金外流，更禁止台企把先進製程晶片製造業務外包到大陸廠。

調查局5月下旬全台大搜索，突襲10家陸資在台辦公室，因這些公司涉嫌非法挖走晶片工程師和其他科技人才。調查局當時在聲明中強調，「陸企違法挖角台灣高科技人才，嚴重影響我們的國際競爭力，並危害國家安全。」

路透專欄作家Robyn Mak撰文指出，台灣官方干預富士康投資大陸企業，凸顯對北京政府傾力扶植自身科技產業感到不安。

高科技人才是台灣規模達1,270億美元（約台幣3.8兆元）的晶片產業的核心關鍵。多年來，晶圓代工龍頭台積電的頂尖人才不斷被大陸企業挖角，例如台積電前資深研發處長梁孟松、現為中芯國際共同執行長。

2019年調查顯示，自2015年以來，陸企累計挖走台灣約3,000名晶片工程師，占國內工程師總數約10％。

台灣當局展開行動追查陸資違法來台挖角，阻止半導體人才外流，同時，祭出嚴格投資限制，更不准台企把先進製程晶片製造業務外包到大陸廠。

繼去年禁止刊登招聘到大陸工作的廣告後，今年5月，調查局官員突襲搜查近12家在台營運的大陸公司，因為這些公司未經核准，自行聘雇土本勞工。立法院5月也修法，新增「經濟間諜罪」，任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，違者最重可處12年有期徒刑，最高1億元罰金。

此外，台灣輿論尤其年輕人對大陸的態度變得更強硬。而大陸「清零」防疫封控政策，使招聘台灣人更加困難。跟對岸17兆美元的經濟規模相較，台灣像是小巫見大巫，但台灣科技業到目前為止無所畏懼。

（中時新聞網 吳美觀）

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