提早3個月！大陸鄱陽湖創最早枯水紀錄

受到持續高溫缺雨影響，中國最大淡水湖鄱陽湖大縮水，水體面積只剩803平方公里，比豐水期大減3,000平方公里，創1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。中國媒體形容鄱陽湖已瘦成河。

綜合央視財經、現代快報等中國媒體報導，7月以來長江流域降雨量較常年同期偏少4成，流域大部分高溫日超過15天。其中，江西鄱陽湖的水位持續下降，截至17日早上8時，長江湖口站水位和鄱陽湖星子站水位均比往年偏低6公尺多，創同期歷史最低。

據報導，鄱陽湖區通江水體面積僅剩803平方公里，較去年同期減少了2,097平方公里，比豐水期的3,800多平方公里減少3,000平方公里，

鄱陽湖還創下1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄，較往年平均時間提早了100天。

鄱陽湖中有一座遠近聞名的地標性古跡「落星墩」。在豐水期，落星墩浸於水中，宛如水中孤島，一般在11月才可窺見全貌，如今已露出全貌。

目前，鄱陽湖水位仍在持續下降，在鄱陽湖入長江口，往日寬闊的湖面上出現大片黃色泥灘，航道變得狹窄。有中國媒體形容，鄱陽湖已經瘦成河。

江西省氣象部門預測，今年8月江西全省平均降水量120至140毫米，較往年偏少，部分地區氣象乾旱將進一步發展加劇，對湖區航運、農業生產和居民生活產生一定影響。

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