中國2022經濟成長 美日同步看衰原因曝

遭到熱浪侵襲的中國大陸用電量激增，近日還傳出四川限電停工消息，也讓經濟成長蒙上一層陰影，因此，包括美日等全球大型券商都不看好大陸未來景氣發展，紛紛調降GDP預估值。

美系高盛證券將中國大陸2022年經濟成長，從3.3%又下修至3%，理由是7月經濟數據比預期來得差，還有限電措施。同時，日系野村證券，更是從原估的3.3%大舉下調至2.8%。

受到房地產連環爆雷，以及嚴格抗疫封城造成商業活動受限，還有消費力縮小影響，中國大陸7月景氣明顯降溫。本周，人行突然降息增加資金流動性，同時，地方政府也將發行更多公債，因應更多財務需求。

各界對中國大陸2022年GDP更加悲觀，預估恐怕無法兌現5.5%政策支票。根據彭博社查訪，大陸今年GDP能看到3.8%就算不錯。中央政府高層不諱言透露，要實現所設定的目標值相當有難度。

高盛指出，從中國大陸7月經濟數據，還有通膨上漲溫和，以及信貸增加趨緩來看，來自內需市場的需求並不強。同時，新冠疫情近日升溫，加上高溫限電政策等，中央應該不太可能再祭出另輪景氣刺激計畫。

野村也認為，大陸疫情有惡化現象，強力封城之下，8月的經濟數據可能比7月的更糟。另外，因當地天氣太熱所實施的各項應對政策，有可能也會影響未來經濟成長。

除了野村以及高盛外，包括荷蘭的ING還有加拿大的TD證券也不看好中國大陸今年GDP表現。同時，這兩家券商不約而同下修預估數字，分別減至4%以及2.9%。

高盛指出，中國大陸第3季GDP可能僅年增3.5%，低於之前預估的4.3%，第4季也是從之前的3.8%降至3.3%。野村則認為，大陸第3季GDP只有大概年增2.9%，第4季則估增至3.3%。

（時報編譯柳繼剛綜合外電）

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