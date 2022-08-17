台美貿易倡議談判 政院徵詢公眾意見

台美21世紀貿易倡議將在近日進入實質談判階段，行政院經貿辦於公共政策網路參與平台進行為期1個月公眾意見徵詢。高層人士表示，由於不是馬上要跟美國簽約，除了多年來不斷和工商團體溝通，希望再多一個管道強化與一般民眾對話，若反應熱烈不排除延長意見徵詢時間。

經貿辦以「您對台美21世紀貿易倡議有任何的建議或看法嗎？」為題，自15日起到9月15日，徵詢各界意見，做為日後推動該倡議的參考。經貿辦指出，台灣和美國將展開貿易談判，目標是在談判完成後，雙方能簽署高標準且具有經濟意義的貿易協定。

經貿辦表示，台美經貿關係十分密切，美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第8大貿易夥伴，根據我國海關統計2021年台美雙邊貨品貿易金額達1,048億美元。在投資方面，近5年（2017-2021年）台美相互投資金額較2012年至2016年增加逾2倍，預期雙方貿易及投資金額將持續成長。

經貿辦說，該倡議除了將增進雙方政府之間的關係，使彼此的貿易政策及法規能有更多協調之外，亦將便利雙方廠商之間的貿易以及投資活動，增加彼此的出口。

高層人士表示，談判是一個很長的過程，並不是馬上就要跟美國簽約，所以在國發會建議下，多了一個管道讓一般人可以反映意見，跟美國不同的是，這次徵詢意見並不是法律要求，只是單純希望多多建立管道聽聽大眾意見。

該官員說，這幾年常赴立法院報告，跟工商團體也有很多次溝通，普遍都支持與美國簽貿易協定，有少部分意見是希望關稅降低，還有希望能釐清美國規定，及加速貨品通關審查程序。

經貿辦總談判代表、行政院政委鄧振中日前表示，台美預計「這幾天」就會有具體工作計畫，正式進入談判，並在9月展開第一次會議，甚至年底就會有小範圍成果，希望優先談判的三、四個議題先有協議，其中又以中小企業、貿易便捷化、反貪污最有共識，不排除加入數位貿易。

同時希望2023年就能完成談判，屆時會先簽BTA，FTA則是終極目標。