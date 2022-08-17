義烏延長類封城 耶誕訂單恐飛了

受疫情與全球海運市場波動等因素影響，海外買家2022年提早採購作業，使全球最大的小商品集散中心—浙江省義烏市的耶誕用品採購高峰提前到來。但受疫情波及，義烏多地正處於類似封城的「靜默管理」狀態，造成生產、運輸受阻，買家取消訂單的風險大增。

全球三分之二的耶誕產品大至耶誕樹、小至賀卡，都是來自義烏。初步統計，目前義烏國際商貿城經營耶誕用品的店鋪超過800家。據義烏海關統計，1月至4月該市耶誕用品出口人民幣1.5億元，規模接近往年5月水準。

然而，義烏8月2日爆發疫情，且疫情急速升溫使得當地政府不得不加強防疫措施，此舉也改變許多義烏廠商的生產經營計畫。義烏11日全域開始實施三天靜默管理，非白名單或重點企業暫停生產。三天後，義烏決定自14日起多數街道繼續實施靜默管理，直到連七天無社會面新增病例後，再調整為低風險區管理。

義烏官方微信公眾號15日指出，目前義烏共有214家重點工業企業閉環管理不停產。這些企業主要是白名單企業、「四保」（保防疫物資供應、保特殊技術、保安全生產、保重大民生）企業和其他產業鏈、供應鏈上的重點企業。

市場預期，隨著疫情形勢變化，義烏可能較快放寬防疫措施，但靜默管理結束後，會出現運輸壅塞情況，屆時將按照防疫措施調整情況，盡快和貨運公司溝通出貨時間、順序。

界面新聞引述當地耶誕用品業者指出，2021年由於船運關係，許多耶誕貨物無法如期發給買家，因此與往年相比，2022年買家普遍提早下單。業者指出，海運一般需要兩個月，如果8月能出貨，對買家而言，還在預期可控範圍中，但如果要等到9月才出貨，買家就會覺得時間難掌握，很有可能取消訂單。